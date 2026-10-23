Châu Á ủng hộ Infantino

Ông Gianni Infantino (giữa) được AFC ủng hộ tái đắc cử chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027-2031. Ảnh: Minh Chiến.

Theo Reuters, phát biểu khai mạc Đại hội Bất thường của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tại Tokyo vào sáng nay (23/10), ông Salman khẳng định sự ủng hộ dành cho việc ông Infantino tái tranh cử chủ tịch FIFA. Ông Infantino có mặt tại đại hội và trực tiếp nghe phát biểu này.

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết hoàn toàn ủng hộ ông Infantino và sự lãnh đạo của ông khi ông tìm kiếm một nhiệm kỳ mới trên cương vị chủ tịch FIFA", ông Salman phát biểu.

Người đứng đầu AFC cũng nhắc tới những chuyến thăm của ông Infantino tại châu Á và các cuộc trao đổi với những liên đoàn thành viên trong khu vực. "Tôi nghĩ ông đã đến thăm nhiều quốc gia ở châu Á. Tôi đã trao đổi với nhiều thành viên tại châu lục này", ông nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Salman từng cùng chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) phản đối kế hoạch thương mại do ông Infantino đề xuất.

Mang tên FIFA Forward Enterprise, kế hoạch này nhằm bán quyền thương mại của các giải đấu thuộc FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân. Đề xuất sau đó không thành công. Trong thư ngỏ chung, lãnh đạo 3 liên đoàn châu lục gọi kế hoạch này là "sự vi phạm nghiêm trọng lòng tin".

Tại cuộc họp Hội đồng FIFA trong tháng 10, ông Infantino đã gửi lời xin lỗi. Ông đề nghị những người tham dự gửi câu hỏi bằng văn bản về cách điều hành của mình để trả lời tại cuộc họp tiếp theo.

Tuyên bố hôm nay cho thấy thay đổi rất quan trọng của AFC trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, dự kiến diễn ra đầu năm sau. Sự ủng hộ từ một châu lục lớn, với nhiều nền bóng đá mạnh như châu Á, có thể tác động rất mạnh tới kết quả cuộc đua quyền lực của FIFA. Trước đó, chủ tịch FIFA đã tới thăm nhiều nền bóng đá ở châu Á. Ông cũng tới thăm Việt Nam và trực tiếp trao giải ở hai sự kiện Đông Nam Á quan trọng là ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup diễn ra giữa năm nay.

Ông Infantino lần đầu được bầu làm chủ tịch FIFA tháng 2/2016, sau đó tái đắc cử vào các năm 2019 và 2023. Trong cả hai lần tái đắc cử, ông đều là ứng viên duy nhất. Tháng 4, tại Đại hội FIFA ở Vancouver, Canada, ông công bố kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ 2027-2031.