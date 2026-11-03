Chăm lo đời sống người có công

Năm 1965, ông Cao Bình Định, ở thôn Hóa Thanh tham gia lực lượng dân quân địa phương. Sau đó, ông tiếp tục đi bộ đội, tham gia kháng chiến chống Mỹ đến ngày đất nước giải phóng. Trở về với cuộc sống đời thường, ông cùng gia đình nỗ lực lao động, sản xuất. Tuy nhiên, với 9 người con, trong đó có một người bị nhiễm chất độc da cam nên cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Trước hoàn cảnh đó, UBND xã Tân Thành đã hỗ trợ 100 triệu đồng và huy động ngày công lao động của bà con lối xóm để giúp ông xây dựng ngôi nhà mới. Căn nhà có diện tích khoảng 100m² đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, giúp ông có nơi ở an toàn hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Cao Bình Định phấn khởi: “Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ để làm nhà, tôi rất vui mừng. Nhờ đó, gia đình tôi có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố, yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Thành trao quà cho người có công trên địa bàn - Ảnh: X.V

Niềm vui của gia đình ông Định cũng là niềm vui chung của những người có công đang được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Tân Thành. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 9 hộ là gia đình có công, thân nhân liệt sĩ trong xã được hỗ trợ xây mới nhà ở với mức hỗ trợ của Nhà nước là 100 triệu đồng/hộ; tổng kinh phí dự kiến 900 triệu đồng. Đến nay, 1 hộ đã hoàn thành công trình, 8 hộ đã khởi công xây dựng.

Ngoài hỗ trợ của nhà nước, UBND xã Tân Thành còn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình; phối hợp với các thôn theo dõi tiến độ, đôn đốc thi công, kiểm tra kết quả hoàn thành công trình. Việc hỗ trợ được thực hiện theo danh sách và mức kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Hiện, xã Tân Thành có 164 người có công, thân nhân liệt sĩ. Cùng với chương trình hỗ trợ nhà ở, địa phương còn chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, thân nhân liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND xã Tân Thành đã thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng và trao quà cho 226 lượt người có công, thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền 68 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, xã Tân Thành đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà, động viên người có công, thân nhân liệt sĩ với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công tác giải quyết chế độ, chính sách cũng được quan tâm, trong đó UBND xã lập hồ sơ đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 1 trường hợp; lập danh sách trợ cấp mai táng phí cho 4 người có công từ trần; tham mưu ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức dâng hương tại các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và điểm di tích lịch sử trên địa bàn...

Ông Đinh Quang Vinh, thương binh ở thôn Hóa Phúc chia sẻ: “Sau chiến tranh, dù mang thương tật và gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn ấm lòng vì nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Những dịp lễ, Tết, chúng tôi đều được lãnh đạo các cấp thăm hỏi, tặng quà. Khi gia đình cần hỗ trợ về nhà ở cũng được chính quyền quan tâm. Đó là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi thêm vững tin trong cuộc sống”.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành Cao Thị Hằng cho biết: “Địa phương xác định thực hiện chính sách ưu đãi với người có công không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Vì vậy, xã luôn chú trọng rà soát đúng đối tượng, giải quyết kịp thời các chế độ, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ những gia đình người có công còn khó khăn. Thời gian tới, xã Tân Thành sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, thăm hỏi để tri ân những người có công và thân nhân liệt sĩ...".