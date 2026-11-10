Bức thư tay từ “xóm chạy thận”

“Xóm chạy thận” nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, ngay gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tên xóm không có trong bất cứ hồ sơ hành chính nào, nhưng chỉ cần nhắc tên thôi, thì cũng như tất cả những “xóm chạy thận” khác trên cả nước, đủ để những người đã hoặc chưa từng đến cảm nhận được sự “cơ cực”. Đó là nơi những con người yếm thế trong xã hội - những người vốn đã có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt, lại phải gánh trên mình căn suy thận mạn tính, tìm đến. Họ lặng lẽ nương tựa vào nhau.

Nhưng họ không cô độc. Bởi trên hành trình mưu sinh và níu giữ niềm hy vọng, họ nhận được sự đồng hành, chia sẻ trực tiếp từ phía bệnh viện; sự kết nối, động viên, hỗ trợ thường xuyên cả về vật chất và tinh thần từ phía MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và những tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo.

Và, đó là sự quan tâm, thấu hiểu của chính quyền các cấp, mà trực tiếp là người đứng đầu, để chứng minh trong quá trình xây dựng một chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, những người yếm thế nhất là những người đã, đang và sẽ “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bức thư tay của những bệnh nhân “xóm chạy thận” vừa gửi tới người đứng đầu chính quyền tỉnh, là sự cộng hưởng tinh thần, trách nhiệm và những cảm xúc rất đời, rất người ấy: "Cháu tên là... Hôm nay cháu thay mặt bà con bệnh nhân xóm chạy thận..."!.

“Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, bệnh tật lại khiến hành trình mỗi ngày càng thêm mệt mỏi, cháu và các bệnh nhân ở đây không khỏi chạnh lòng trước những khó khăn của cuộc sống. Chính vì vậy, sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và những món quà mà bác Chủ tịch và đoàn công tác cùng Ban Giám đốc Bệnh viện tỉnh dành cho chúng cháu và các bệnh nhân cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia để có thêm niềm tin và nghị lực, tiếp tục chống chọi với bệnh tật”. Bức thư không dài. Lời trong bức thư có câu còn vụng, nhưng gói gọn sự trân trọng. Bởi, “... với chúng cháu, món quà quý nhất... là sự đồng cảm và yêu thương được trao cho mình và những người có cùng hoàn cảnh”.

Bức thư trao đi, những nét chữ, tên người còn đọng lại với những niềm tin mộc mạc. Đó cũng là một chút nghĩa tình của người xứ Thanh từ một xóm trọ đặc biệt!.