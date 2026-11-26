Lee Jin-woo (32 tuổi), người đã đạt điểm tuyệt đối trong 'Kỳ thi Đánh giá năng lực tuyển sinh trường Luật (LEET)' diễn ra vào tháng Bảy năm nay, trước đó cũng từng trúng tuyển vào trường Nha khoa (ĐHQG Seoul) sau khi chỉ làm sai duy nhất một câu trong Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) năm ngoái. Sau khi đạt điểm tuyệt đối tại kỳ thi LEET, Lee đã chia sẻ các phương pháp học tập của mình thông qua YouTube, các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông và các buổi diễn thuyết.

Khi xuất hiện cáo buộc trong tháng này cho rằng, thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế đã gian lận bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Lee đã đề nghị chứng minh năng lực của bản thân bằng cách giải trực tiếp các câu hỏi trong đề thi CSAT. Tuy nhiên, Lee, người trước đó luôn rất chủ động trong việc phô bày các thành tích học tập của mình, đã không xuất hiện tại buổi xác minh công khai, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19/11, cũng chính là ngày tổ chức kỳ thi CSAT. Sau đó, người ta phát hiện anh đã tử vong tại một nhà nghỉ ở Seoul.

Sau cái chết của Lee, các lượt tìm kiếm trực tuyến về "hội chứng Ripley" (Ripley syndrome) đã tăng vọt. Hội chứng Ripley là một hiện tượng tâm lý trong đó một cá nhân tin vào một cuộc đời hư cấu do chính họ tạo ra, đắm chìm sâu sắc đến mức họ coi những lời nói dối đó là sự thật. Theo "Google Trends", công cụ theo dõi mức độ quan tâm tìm kiếm, chỉ số cho từ khóa "hội chứng Ripley" đã đạt mức 100 vào ngày 19/11, ngày thi thể của Lee được tìm thấy (Google Trends gán giá trị 100 cho thời điểm mà lưu lượng tìm kiếm của một từ khóa đạt đỉnh). Điều này cho thấy rằng, thông qua các tình tiết xoay quanh cái chết của Lee, công chúng đã bắt đầu biết đến hội chứng Ripley như một hiện tượng có thật trong đời sống.

Liên quan đến cái chết của cá nhân mang họ Lee, các chuyên gia tâm lý nhận định, đây là trường hợp một người đã "dồn toàn bộ năng lượng để xây dựng một 'huyền thoại thành công' dựa trên những lời dối trá, để rồi sụp đổ khi phải đối mặt với sự thật". Lee không phải là người duy nhất qua đời sau khi thu hút sự chú ý của công chúng nhờ một hồ sơ học vấn và chuyên môn ấn tượng nhưng hoàn toàn bịa đặt, rồi sau đó trở thành tâm điểm của những nghi vấn về "hội chứng Ripley".

Tháng Sáu năm ngoái, Kim Min-ji, người từng viết sách về nuôi dạy trẻ dưới danh nghĩa một nhà tâm lý học tốt nghiệp ĐH Harvard và UCLA, đã qua đời sau khi những bằng cấp giả của cô bị phơi bày. Tháng Tám vừa qua, Jason Arday, người từng được ca ngợi vì vượt qua chứng tự kỷ và khó đọc để trở thành giáo sư tại ĐH Cambridge ở tuổi 37 đã tự kết liễu đời mình sau khi đối mặt với các cáo buộc đạo văn và làm giả bằng cấp. Kim Sang-kyun, cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Tội phạm Hàn Quốc, giải thích: "Một khi đã đạt được sự công nhận xã hội và lợi ích tài chính nhờ những lời dối trá, cá nhân đó thường rơi vào một vòng luẩn quẩn: Buộc phải tiếp tục nói dối để không đánh mất những gì mình đã có".

Các chuyên gia cho rằng, khó khăn ngày càng lớn trong việc thăng tiến xã hội tại Hàn Quốc, thường được ví von là thách thức để một "con rồng vươn mình từ dòng suối nhỏ" có thể liên quan đến hiện tượng này. Koo Jung-woo, Giáo sư Xã hội học tại ĐH Sungkyunkwan, nhận định: "Khi cơ hội thăng tiến xã hội ngày càng thu hẹp, con người trở nên ám ảnh với việc tìm cách nâng cao vị thế xã hội của mình đến mức họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất chấp mọi thủ đoạn, để đạt được mục đích đó".

Việc cuốn sách Brain Accel của Lee, ấn phẩm được cho là trình bày các phương pháp học tập cá nhân của anh vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách sách bán chạy nhất ở thể loại phát triển bản thân ngay sau khi ra mắt vào tháng Chín, có thể được lý giải trong bối cảnh này. Thay vì đặt nghi vấn về câu chuyện thành công của Lee, người từng khẳng định mình đã vươn lên từ đáy bảng xếp hạng để đạt đến thứ hạng cao nhất trong kỳ thi CSAT, nhiều học sinh, sinh viên lại đón nhận nó đầy hào hứng. Một nghiên cứu sinh 29 tuổi họ Yoo, người từng tham gia kỳ thi CSAT ba lần, chia sẻ: "Tôi không hài lòng với kết quả sau lần thi thứ ba, nên tôi đã theo dõi các buổi phát trực tiếp của anh ấy phân tích về phần thi tiếng Hàn trong kỳ thi CSAT, với suy nghĩ rằng, liệu mình có thể đạt kết quả tốt hơn không, nếu học theo cách của anh ấy?".

Một số ý kiến ​​cho rằng, cái chết của Lee là một bi kịch điển hình cho thực trạng hiện nay, khi mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Dù mạng xã hội có thể mang lại sự nổi tiếng nhanh chóng, nhưng một khi danh tiếng đã bị hủy hoại thì không dễ gì khôi phục được, ngay cả khi một người chuyển đến nơi làm việc mới hay một thành phố khác. Choi Hang-sub, Giáo sư Xã hội học tại ĐH Kookmin, nhận định: "Đối với những người như Lee, ngay cả khi chuyển ra nước ngoài, việc gương mặt họ đã được công chúng biết đến cũng sẽ tạo ra cảm giác cô lập sâu sắc, cùng nỗi sợ hãi dai dẳng và đè nặng rằng, ai đó có thể tìm ra họ". Một số người cũng đặt giả thuyết rằng, Lee có thể đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực, một tình trạng đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm luân phiên.

Hội chứng Ripley (Ripley Syndrome) là một dạng rối loạn hoang tưởng, trong đó một cá nhân tin rằng, thực tại do chính họ thêu dệt nên là sự thật, dẫn đến những lời nói và hành vi mang tính lừa dối. Thuật ngữ này bắt nguồn từ nhân vật chính trong tiểu thuyết tội phạm The Talented Mr. Ripley (tạm dịch: Ngài Ripley tài ba) của nữ nhà văn người Mỹ, Patricia Highsmith.