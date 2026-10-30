Bám đất đồi, gây dựng sinh kế

Vườn mít Thái ở trang đồi khu vực Bến Củi của anh Trương Phú cho hiệu quả kinh tế cao hơn các sản vật khác.

Sau hai năm lao động tại Hàn Quốc, năm 2016, anh Trương Phú trở về quê với mong muốn phát triển kinh tế gia đình. Kinh nghiệm tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài, nhất là nghề chăn nuôi đã trở thành “vốn liếng” để anh bắt tay lập nghiệp.

Ban đầu, Phú thuê khoảng 1,5ha đất vùng đồi gần khu vực suối nước khoáng Thanh Tân, thuộc xã Phong Sơn trước đây, xây dựng mô hình vườn ao chuồng (VAC). Anh đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt với tổng đàn gần 100 con. Sau hai năm, quy mô đàn lợn thịt tăng gấp ba, cùng hơn 30 con lợn nái phục vụ sinh sản. Tuy nhiên, khi không gian chăn nuôi bắt đầu mở rộng, diện tích đất không còn phù hợp, môi trường và việc bảo đảm an toàn cho trang trại nảy sinh nhiều bất cập.

Nhận thấy địa điểm cũ không còn phù hợp để phát triển lâu dài, năm 2020, Phú chuyển trang trại đến khu đồi rộng gần 2ha của người thân tại khu vực Bến Củi, Phong Xuân cũ. Đây là bước điều chỉnh quan trọng trong quá trình lập nghiệp, giúp anh có thêm điều kiện bố trí sản xuất theo hướng kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi.

Trên khu đất mới, Phú trồng xen mít Thái, bưởi da xanh, dứa…; đồng thời đầu tư chuồng trại nuôi lợn thịt, lợn rừng với quy mô khoảng 100 - 200 con/lứa. Cùng với đó, anh từng bước đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng diện tích đất để tạo thêm nguồn thu cho gia đình.

“Trên vùng đất gò đồi, gây dựng mô hình kinh tế không chỉ cần chịu khó mà còn phải biết thích ứng với điều kiện thực tế. Việc chuyển địa điểm trang trại, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi là cách mà tôi tìm hướng đi phù hợp hơn sau những khó khăn ban đầu…”, Phú chia sẻ.

Đến nay, khu vườn của Phú có nhiều loại cây trồng với thời điểm thu hoạch khác nhau. Với cách làm “mùa nào thức nấy”, anh kỳ vọng cây trồng và vật nuôi có thể bổ trợ nhau, giúp việc sản xuất chủ động hơn, hạn chế phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Để mô hình trang trại gia đình phát triển bền vững, năm 2024, Phú vay gần 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư hạ tầng, chuồng trại. Có thêm nguồn vốn, anh có điều kiện đầu tư sản xuất, nhưng cũng đòi hỏi phải tính toán chi phí đầu vào, đầu ra hợp lý, hiệu quả.

Bên cạnh tập trung chăn nuôi, trồng trọt, Phú rất quan tâm đầu ra cho sản vật trong trang trại. Anh đã kết nối qua tất cả các kênh người thân, thương lái từ các chợ, trung tâm thương mại trong, ngoài địa phương. Vừa qua, mùa mít Thái đến kỳ thu hoạch, ngoài việc bán trực tiếp tại vườn, anh cũng nhờ các cán bộ chi hội phụ nữ địa phương hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ qua hình thức livestream. Cách làm này mở thêm kênh bán hàng, góp phần đưa sản phẩm của trang trại đến gần người tiêu dùng hơn.

Theo ước tính của Phú, mô hình tổng hợp ở trang trại đã mang lại doanh thu từ 100 - 150 triệu đồng/năm, góp phần trang trải sinh hoạt và lo cho các con ăn học.

Nói về định hướng sắp tới, Phú không đặt ra những mục tiêu quá lớn. Điều anh quan tâm là duy trì sản xuất, chăm sóc tốt vườn cây, đa dạng đàn vật nuôi để từng bước nâng cao thu nhập. Những năm tháng vất vả trước đây càng khiến anh mong muốn các con có điều kiện học hành đầy đủ, sau này có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền nhận xét, anh Trương Phú là người cần cù, chịu khó, có ý thức vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Dù quá trình lập nghiệp còn nhiều khó khăn, anh Phú vẫn kiên trì, chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Tinh thần làm ăn của anh Phú là điều đáng ghi nhận, góp phần tạo nên những tấm gương tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương.