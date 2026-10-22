Bài học từ chiếc vỏ bánh

Cậu bé vui vẻ ăn bánh nhưng khi ăn hết, em tiện tay đặt vỏ bánh xuống ghế đá rồi định chạy đi chơi. Thấy vậy, người mẹ nhẹ nhàng gọi con lại:

- Sao con không bỏ vỏ bánh vào thùng rác?

- Con để đây lát nữa các cô chú lao công sẽ dọn mà! - cậu bé hồn nhiên trả lời.

- Các cô, các chú lao công đã vất vả giữ gìn công viên, vườn hoa sạch đẹp rồi. Mình ăn xong thì phải tự bỏ rác đúng nơi quy định, không nên để người khác phải làm phần việc của mình con ạ! - người mẹ từ tốn giải thích.

- Vâng mẹ, con nhớ rồi ạ! - cậu bé trả lời rồi quay lại nhặt vỏ bánh mang đến bỏ vào thùng rác.

Chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây Dựng nghĩ rằng, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng không phải là việc riêng của công nhân vệ sinh môi trường mà là trách nhiệm của mỗi người. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, bài học về ý thức cộng đồng có thể bắt đầu từ chính chiếc vỏ bánh sau mỗi lần ăn quà.

Khi cha mẹ kiên nhẫn nhắc nhở và làm gương bằng những hành động cụ thể, trẻ sẽ dần hình thành thói quen tốt, biết tôn trọng công việc của người khác và có trách nhiệm hơn với môi trường sống.