126 Chuyển động | 05/11/2026
Xã Bát Tràng trao tặng 129 Huy hiệu Đảng cho đảng viên; 117 đảng viên đảng bộ xã Ngọc Hồi nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11; Xã Thường Tín: Đối thoại cấp uỷ, chính quyền với người nhân dân... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chương trình "126 Chuyển động" là điểm hẹn của quý khán giả vào lúc 20 giờ hàng ngày. Với dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, chương trình sẽ luôn đồng hành, mang đến những góc nhìn trực diện về nhịp sống hối hả, những câu chuyện dân sinh nóng hổi và cả những nút thắt đang chờ được tháo gỡ tại các địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/126-chuyen-dong-05-11-2026-246261105194000835.htm