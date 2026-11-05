126 Chuyển động | 05/11/2026

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, có tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và đời sống người dân; không để bị động, bất ngờ trước những biến động bất thường của thị trường.