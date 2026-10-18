Yamal gây sốt

Yamal thăng hoa ở tuổi 19.

Phút 10, nhận đường chuyền từ Jules Kounde, Lamine Yamal tự tin đi bóng đến sát vùng cấm đối phương trước khi ngoặt bóng loại hậu vệ. Không cần lấy đà, ngôi sao trẻ của Barcelona tung cú cứa lòng chân trái kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn hoàn toàn bất lực.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành cơn mưa lời khen cho chàng trai 19 tuổi. "Bàn thắng huyền thoại", "Siêu phẩm để đời" là những mỹ từ không chỉ fan Barca mà còn cả CĐV trung lập dành tặng cho số 10 của đội bóng xứ Catalonia.

Chưa dừng ở đó, Yamal còn kiến tạo cho Gabriel Jesus ghi bàn ở phút 52. Trước lễ trao giải Quả bóng vàng, sao trẻ sinh năm 2007 đang chơi ấn tượng khi góp công vào 24 bàn thắng và kiến tạo chỉ trong 13 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Tổng cộng, Yamal đã sở hữu tổng cộng 150 bàn thắng và kiến tạo, thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử làm được ở tuổi 19.

Ngoài việc góp dấu giày vào các bàn thắng, Yamal còn dập tắt hy vọng giành điểm của Betis khi khiến Facundo Bernal bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ.

Ở chiều ngược lại, dù đã chơi đầy nỗ lực, Betis vẫn không thể tạo bất ngờ trước tập thể có phong độ tốt nhất La Liga mùa này. Chủ nhà chơi sòng phẳng, liên tục bám đuổi đoàn quân của Hansi Flick và chỉ gục ngã sau khi mất người từ phút 54.

Ngoài Yamal, Jesus, Rodri và Eric Garcia cũng lên tiếng với những pha làm bàn từ những tình huống bóng bổng. Dani Olmo vào sân ở hiệp hai cũng kịp ghi dấu ấn với cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, giúp "Blaugrana" duy trì thành tích toàn thắng sau 9 vòng đấu.

Yamal cùng đồng đội nới khoảng cách với Real Madrid lên thành 9 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận, đồng thời tạo đà tâm lý cho trận đại chiến với PSG tại Champions League vào giữa tuần tới.