Ý chí và quyết tâm 'vàng'

Sinh ra và lớn lên tại TP Hồ Chí Minh, Lê Nguyễn Đình Lân sớm làm quen với võ cổ truyền bởi cha và mẹ đều là huấn luyện viên tại các câu lạc bộ võ thuật của thành phố. Lên 10 tuổi, Lân tham gia tranh tài ở các giải thiếu nhi cấp quận, rồi cấp thành phố. Qua mỗi lần bước ra thảm đấu, cậu bé dần học được cách giữ bình tĩnh trước khán giả để thể hiện trọn vẹn bài võ đã tập. Năm 2022, sau 13 năm tập luyện, thi đấu cho Quân khu 7, Lê Nguyễn Đình Lân chính thức nhập ngũ, có nhiều cơ hội để rèn luyện, phấn đấu với ý chí, tinh thần trách nhiệm cao trong môi trường quân ngũ.

Đại úy QNCN Lê Nguyễn Đình Lân. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Trong những dấu mốc thi đấu, đồng chí nhớ đến tấm huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 và tấm huy chương vàng giành được cùng đồng đội tại giải võ cổ truyền thế giới năm 2024, khi được tranh tài ngay trên quê hương TP Hồ Chí Minh. Năm 2026, Đại úy QNCN Lê Nguyễn Đình Lân tiếp tục giành huy chương vàng nội dung Hùng kê quyền tại Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV. Thành tích qua nhiều mùa giải cùng sự bền bỉ trau chuốt từng bài thi đã giúp Lân trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của Đội Võ cổ truyền, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Nói về cái khó của quyền thuật, Đại úy QNCN Lê Nguyễn Đình Lân nhắc đến những đoạn chuyển thế. Một đòn đánh đòi hỏi người tập phải dồn lực đúng lúc, ra đòn mạnh mẽ, dứt khoát. Nhưng ngay sau đó, bước chân phải linh hoạt, thân người và đôi tay phải phối hợp nhịp nhàng để chuyển sang thế tiếp theo. Ở những đoạn có nhiều động tác phức tạp nối tiếp nhau, cái khó là giữ cho từng đòn thế đều sắc nét mà cả bài quyền vẫn uyển chuyển, liền mạch. Đó cũng là điều Lân dành nhiều công sức tìm tòi mỗi khi chuẩn bị bài thi tự chọn. Có khi đồng chí tập đi tập lại chỉ một đoạn ngắn để tìm cách nối hai thế võ sao cho tự nhiên. Với cùng một chuỗi động tác, nhịp nhanh, chậm hay thời điểm dồn lực đều ảnh hưởng đến cách người xem cảm nhận bài quyền. Bởi vậy, điều Lân cân nhắc mỗi khi thử một cách thể hiện mới là cách đánh ấy có làm rõ hơn ý nghĩa của đòn thế và giữ được nét riêng của bài võ hay không.

Theo điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, môn võ cổ truyền dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 28-11, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh. Ngọc trản quyền, bài võ từng giúp Lê Nguyễn Đình Lân giành huy chương bạc tại đại hội năm 2018, là một trong những bài quyền quy định dành cho nam tại kỳ đại hội lần này. Hướng tới ngày tranh tài trên quê hương mình, đồng chí đặt mục tiêu giành thêm một huy chương vàng cho bản thân, góp vào thành tích chung của đoàn tuyển thủ Quân đội.