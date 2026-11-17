Xuân Son trở lại tập luyện sau gần hai tháng điều trị chấn thương.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại sân tập cùng CLB Thép Xanh Nam Định. Chân sút sinh năm 1997 được ghi nhận xuất hiện trên sân tập từ chiều 12/11 và sau đó chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này trên trang Facebook cá nhân.

Đáng chú ý, ngày 14/11, Xuân Son đã có dịp gặp gỡ trực tiếp HLV trưởng Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tại đại bản doanh Thiên Trường. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đồng thời động viên tiền đạo này kiên trì hoàn thành giai đoạn hồi phục cuối cùng.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hồi phục sau chấn thương rách cơ đùi sau gặp phải ngày 26/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia.

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực từng khiến Ban huấn luyện Thép Xanh Nam Định cũng như đội tuyển Việt Nam lo lắng. Với khả năng càn lướt, tranh chấp mạnh mẽ và bản năng săn bàn nhạy bén, Xuân Son luôn được xem là một trong những nhân tố có khả năng tạo ra khác biệt trên hàng công.

Dẫu vậy, trong thời gian tiền đạo gốc Brazil vắng mặt, CLB Thép Xanh Nam Định vẫn duy trì phong độ tích cực nhờ sự đóng góp của nhiều nhân tố khác. Đội bóng thành Nam tiếp tục thể hiện tham vọng ở các đấu trường quốc nội.

Tuy nhiên, sự trở lại của một tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến và tạo đột biến như Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến thêm nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Dù đã có thể trở lại sân tập, Xuân Son vẫn cần thêm thời gian để lấy lại trạng thái thể lực và cảm giác bóng tốt nhất.

Sự thận trọng là điều cần thiết bởi tiền đạo này từng trải qua một giai đoạn nghỉ thi đấu kéo dài gần một năm sau chấn thương gãy xương chày và xương mác vào cuối năm 2024.

Ban huấn luyện CLB Nam Định cùng đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao quá trình tập luyện của Xuân Son. Mục tiêu trước mắt không phải là đưa tiền đạo này trở lại thi đấu sớm nhất có thể, mà là giúp anh phục hồi hoàn toàn, tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Bởi vậy, dù việc tái xuất sân tập mang đến tín hiệu rất tích cực, người hâm mộ vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi ngày Xuân Son chính thức trở lại đội hình thi đấu.