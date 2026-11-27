Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai trương tuyến buýt điện số 01 Tân Long - Đa Phúc.

Thêm lựa chọn cho người dân

Ngày 30/10/2026, tuyến buýt điện số 01 Tân Long – Đa Phúc chính thức khai trương. Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư 15 xe điện cùng hệ thống sạc, hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Đây là tuyến buýt điện đầu tiên tại Thái Nguyên, đánh dấu bước chuyển đổi phương tiện trên tuyến vận tải đã có nhu cầu đi lại thường xuyên.

Là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng tuyến xe này, anh Phạm Hoài Phương, ở phường Phan Đình Phùng cảm thấy thoải mái khi đi xe buýt điện. Từ trải nghiệm của mình, anh Phương cho rằng: Người dân nên tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để tiết kiệm chi phí đi lại cũng như giảm thiểu ô nhiễm. Sự đón nhận của hành khách là tín hiệu tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng phục vụ để xe buýt trở thành lựa chọn thường xuyên.

Ở vị trí người điều khiển phương tiện, lái xe Nguyễn Văn Quang cũng cảm nhận rõ sự khác biệt. Anh chia sẻ: "Xe điện dễ vận hành, di chuyển êm; không còn khói từ ống xả giúp tôi cảm thấy công việc hằng ngày có thêm ý nghĩa đối với môi trường. Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi được Công ty đào tạo trong hai tuần để nắm quy trình, thao tác và yêu cầu an toàn, từ đó chủ động vận hành phương tiện hiệu quả".

Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư 15 xe điện cùng hệ thống trạm sạc và hạ tầng kỹ thuật.

Xe thuần điện không phát sinh khí thải từ ống xả khi hoạt động, đồng thời hạn chế tiếng ồn động cơ. Hệ truyền động điện có hiệu suất cao cũng tạo khả năng tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, mức tiết kiệm chi phí cần được xác định qua thực tế khai thác; đánh giá phát thải toàn vòng đời còn phải tính tới nguồn điện, quá trình sản xuất phương tiện và pin.

Đầu tư gắn với hiệu quả khai thác

Trước chuyển đổi, tuyến số 01 có 13 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phục vụ hơn 1.600 lượt khách/ngày. Theo thông tin tại lễ khai trương, khi đưa 15 xe điện vào hoạt động, kết hợp chính sách hỗ trợ hành khách, lượng khách dự kiến đạt khoảng 1.900 lượt/ngày. Thu hút thêm người đi xe vì thế là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả đầu tư.

Hệ thống trạm sạc được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

Bà Nguyễn Thu Thảo, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết: Doanh nghiệp định hướng vận hành hiệu quả phương tiện, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và khai thác. Việc sử dụng tài sản, nguồn vốn phải gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm tiết kiệm, tránh đầu tư dàn trải, bố trí chuyến phù hợp, kiểm soát tiêu hao năng lượng và sử dụng hiệu quả hạ tầng sạc. Chúng tôi sẽ nâng cấp chất lượng phục vụ, tăng cường các hoạt động truyền thông để người dân biết và sử dụng xe buýt điện nhiều hơn.

Với người đi lại thường xuyên, vé tháng phù hợp nhu cầu giúp chủ động chi phí. Theo chính sách của tỉnh, học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn, người cao tuổi và người có công với cách mạng được hỗ trợ 50% giá vé tháng. Khi thêm người chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt, áp lực giao thông và nhu cầu chỗ đỗ có thể giảm, góp phần khai thác hiệu quả đường sá hiện có.

Bên cạnh lợi ích môi trường, xe buýt điện còn góp phần tiết kiệm chi phí đi lại, sử dụng hiệu quả hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Để “giao thông xanh” trở thành lựa chọn hằng ngày của người dân, chất lượng dịch vụ và sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành đào tạo bài bản đội ngũ lái xe, nhân viên; phục vụ văn minh, lịch sự, bảo đảm xe chạy đúng giờ, đúng tần suất và luôn sạch sẽ.

Cùng với đó, Sở Xây dựng cần phối hợp tham mưu chính sách phát triển phương tiện xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; rà soát hạ tầng trạm sạc, điểm dừng, đỗ và điều chỉnh lộ trình phù hợp. Sự thuận tiện trong mỗi chuyến đi sẽ góp phần thu hút người dân sử dụng vận tải công cộng, tạo nền tảng để mạng lưới giao thông xanh phát triển bền vững.

Từ tuyến Tân Long – Đa Phúc, yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí cần thể hiện trong từng khâu: đầu tư đúng nhu cầu, hạn chế xe chạy rỗng, khai thác hiệu quả tài sản và thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng. Khi phục vụ tốt và trở thành lựa chọn thường xuyên, xe buýt điện sẽ mở rộng lợi ích từ mỗi hành khách tới cộng đồng.