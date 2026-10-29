Xây dựng đời sống văn hóa mới

Tiết mục múa Hương bưởi sẽ được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai 2026. Ảnh: My Ny

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố cũng là dịp quảng bá hình ảnh, di sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, vun đắp bản sắc văn hóa Đồng Nai hội nhập và phát triển.

Ða dạng hoạt động văn hóa

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 là chuỗi hoạt động gắn với đời sống cộng đồng. Từ giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian đến các giải thể thao, triển lãm sách, hình ảnh và tư liệu lịch sử, văn hóa được giới thiệu bằng những hình thức gần gũi, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và chia sẻ những giá trị chung.

Tại xã Định Quán, tuần lễ được tổ chức với chủ đề Tôn sư trọng đạo - Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - Đoàn kết xây dựng quê hương Định Quán văn minh, giàu đẹp. Các hoạt động kết hợp tri ân nhà giáo với giáo dục truyền thống, giới thiệu bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong đó, địa phương chú trọng tuyên truyền, trình diễn trang phục truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian, hoạt động thể thao; triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh về lịch sử, văn hóa và con người Định Quán, giúp các thế hệ hiểu thêm về truyền thống quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường Tân Triều diễn ra từ ngày 1-11 đến 24-11, trong đó tập trung vào 2 ngày 21 và 22-11. Với chủ đề Tân Triều - Mạch nguồn đoàn kết, khát vọng vươn xa, địa phương xây dựng nhiều hoạt động kết hợp văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh quê hương.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Triều Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết: Tuần lễ gồm các hoạt động như: giải việt dã Cung đường hương bưởi, Hội thi Trang trí không gian check-in Tôi yêu Tân Triều, Hội thi Trang trí nón lá và tìm hiểu di tích lịch sử Chi bộ Bình Phước - Tân Triều. Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian, giải bóng đá nam - nữ, Hội thi Tiếng hát người lao động - Sắc màu văn hóa, kết nối cộng đồng, giao lưu đờn ca tài tử phường Tân Triều lần thứ I; trao giải Cuộc thi viết Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Xã Bom Bo và xã Tà Lài là 2 địa phương được chọn làm điểm cầu trực tiếp trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Công tác chuẩn bị đang được các địa phương triển khai, chú trọng giới thiệu bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số như: cồng chiêng, múa dân gian của đồng bào Xtiêng, Châu Mạ… Qua đó, lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng và nâng cao ý thức gìn giữ di sản dân tộc.

“Việc tổ chức tuần lễ hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị di sản, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình và con người Việt Nam. Phường Tân Triều cũng chú trọng giới thiệu du lịch, ẩm thực, trái cây đặc sản, các sản phẩm đặc trưng của phường, từng bước hình thành những hoạt động văn hóa - du lịch, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân” - bà Thủy chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ, hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, địa phương triển khai các hội thi, liên hoan văn nghệ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và giải thi đấu thể thao. Trong đó, phối hợp tổ chức Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai; Giải kickboxing toàn quốc. Đáng chú ý, các hoạt động còn gắn với chương trình khám sức khỏe miễn phí, tư vấn và hướng dẫn phòng bệnh cho người dân. Sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe góp phần đưa các hoạt động của tuần lễ đến gần hơn với đời sống dân cư.

Kết nối di sản

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối di sản được tổ chức nhằm giúp nhân dân trong và ngoài thành phố hiểu hơn về những giá trị làm nên bản sắc địa phương. Nổi bật có trải nghiệm Con đường di sản văn hóa Đồng Nai, xem workshop gốm Biên Hòa, trình diễn trang phục các dân tộc, giao lưu đờn ca tài tử và thưởng thức ẩm thực đặc trưng. Bên cạnh đó, hình ảnh về đất nước, con người, nét đẹp văn hóa các nước cùng hoạt động giao lưu, hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với bạn bè quốc tế cũng được giới thiệu.

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm làm gốm tại Con đường di sản văn hóa Đồng Nai trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Thành Trí cho biết: Công tác đối ngoại nhân dân được xác định là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Đồng Nai với bạn bè quốc tế. Thông qua Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, những nét đẹp trong văn hóa, con người và đời sống của các cộng đồng dân cư được giới thiệu rộng rãi, tạo cơ hội để người dân giao lưu, chia sẻ và hiểu thêm về các nền văn hóa. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Đồng Nai cởi mở, thân thiện, hiếu khách; góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho hay: Ý nghĩa của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết không dừng lại ở chuỗi hoạt động diễn ra trong một tuần, mà tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng. Trong đó, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ các giá trị truyền thống vừa trực tiếp thụ hưởng những thành quả văn hóa. Đây chính là nền tảng cốt lõi để khơi dậy nguồn lực nội sinh, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh, nghĩa tình và giàu bản sắc.