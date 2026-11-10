Xã Quế Sơn Trung thành lập 20 đội dân phòng

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trao quyết định kiện toàn các tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Ảnh: DUY THÁI

Tại hội nghị, UBND xã đã công bố quyết định thành lập 20 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và công nhận các chức danh tổ trưởng, tổ phó, tổ viên tại 20 thôn trên địa bàn. Dịp này, UBND xã công bố quyết định thành lập 20 đội dân phòng thuộc 20 thôn; mỗi đội gồm đội trưởng, đội phó và các đội viên.

Các lực lượng được kiện toàn và thành lập nhằm chủ động phối hợp tuần tra, nắm chắc địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...