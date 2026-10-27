Vững bản lĩnh cựu chiến binh

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Yên Phúc cập nhật thông tin trên báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất về nhận thức và hành động, các cấp hội đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phát huy vai trò gương mẫu của CCB trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì thường xuyên, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và nâng cao trách nhiệm của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Bình quân mỗi năm, các cấp hội tổ chức trên 3.000 buổi tuyên truyền, học tập, thu hút 226.150 lượt người tham gia. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên và trên 90% hội viên được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội. Theo đánh giá của tổ chức hội, 100% hội viên kiên định về chính trị, tư tưởng, giữ vững lập trường.

Ông Nguyễn Chí Nuôi, hội viên CCB thôn Than Muội, xã Chi Lăng chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt hội, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng tôi hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, trách nhiệm của người hội viên CCB. Từ đó, bản thân luôn ý thức chấp hành nghiêm các quy định, gương mẫu trong sinh hoạt và đời sống, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người dân cùng thực hiện.

Từ bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, các CCB phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện và tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức trên 700 buổi tuyên truyền về pháp luật, về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thu hút trên 31.700 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia; 100% gia đình cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện các quy định liên quan, không có hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý. Bên cạnh đó, trên 1.800 hội viên CCB tham gia tổ hòa giải, 1.305 hội viên tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự đã phối hợp hòa giải thành trên 200 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân…

Có thể khẳng định, xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của hội CCB các cấp. Qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi cán bộ, hội viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức hội, để CCB tiếp tục gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.