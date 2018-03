Vụ Carina: Xe đã tắt máy vẫn có thể cháy

Sau khi tắt máy thì nguồn điện từ bình ắcquy vẫn nối với các thiết bị điện.

“Nhiều người vẫn nghĩ xe đã tắt máy rồi thì không còn nguồn điện, không thể xảy ra cháy nổ. Đây là suy đoán sai vì khi tắt khóa điện, xe chỉ ngắt mạch dòng điện tới bộ phận đánh lửa động cơ ở vị trí khóa điện, còn nguồn điện từ bình ắcquy đến đèn, thiết bị điều khiển vẫn còn và hoàn toàn có khả năng gây cháy nổ…” - Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Pháp chế, điều tra và xử lý cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM), cho biết như trên.

Xe nằm im bất ngờ… bốc cháy

Vụ cháy tại chung cư Carina sẽ là một trong những ám ảnh lớn không chỉ với những người dân, những người lính cứu hỏa trực tiếp chữa cháy mà còn cả những cán bộ điều tra, khám nghiệm hiện trường… Ông Hà cho biết: Có rất nhiều vụ cháy thương tâm bắt nguồn từ những chiếc xe nằm im.

Ông kể: Gần nhất là vụ cháy vào rạng sáng 12-2, tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận.

Vào thời điểm xảy ra cháy, con gái chị T. bị bệnh nên không ngủ được. Khi ngửi thấy mùi khét, cô này vội báo ngay cho mẹ. Nghĩ chập điện, chị T. lập tức cúp cầu dao nhưng sau đó chị tá hỏa phát hiện khói bốc lên từ tầng dưới nơi dựng hai chiếc xe máy ngay sát cửa. Chị vội tri hô cho mọi người cùng biết để tìm đường thoát.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy và đưa sáu người trong gia đình ra ngoài an toàn.

Kết quả khám nghiệm các mô tô tại khu vực xuất phát cháy, phát hiện trên mô tô hiệu Nouvo có các dấu vết đặc trưng của sự cố về điện: Dây điện từ ổ khóa đến bình ắcquy bị đứt đoạn, nóng chảy, vón cục và mòn khuyết mất khối lượng. Đây là dấu vết đặc trưng của chạm chập điện và hiện tượng hồ quang điện.

Cảnh sát đã kết luận: Nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên là do sự cố điện từ chiếc xe máy, sau đó cháy lan ra các xe khác và khu vực xung quanh…

Vụ cháy nhà dân ở số 12, đường số 7, phường 4, quận 8, TP.HCM lúc 2 giờ sáng 6-9-2017 khiến hai người tử vong, sáu người bị ngạt khói, theo kết quả khám nghiệm cũng xác định vụ cháy xuất phát từ sự cố kỹ thuật của xe máy…

Những xe máy còn trơ khung sau vụ cháy chung cư Carina. Ảnh: HT

1001 nguyên nhân

“Cái áo mặc lâu ngày không ai biết lúc nào sẽ rách, cái xe đi lâu ngày cũng vậy” - ông Hà ví von.

Ông giải thích: Có rất nhiều nguyên nhân làm ô tô, xe máy bị cháy: Do ma sát (xe bị kẹt thắng); do khi sửa, lắp ráp làm bể nứt động cơ, rò rỉ xăng dầu; thiết bị điện trên xe bị chạm chập; các mối nối dây điện không chắc chắn.

Đặc biệt, người dùng lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, đèn nháy, đèn chớp, còi hụ, loa… gây quá tải; lỗi do phụ tùng, do tác động nhiệt làm hư hỏng dây dẫn điện của xe, do chuột bọ gặm nhấm làm hư đường dây dẫn điện…

“Xe không chạy mà cháy đa số xuất phát từ sự cố trên đường dây dẫn điện. Với xe máy, ổ khóa thường ở phần đầu xe, bình ắcquy ở phần thân xe nên khi xảy ra sự cố sẽ làm cháy ống dẫn xăng, đám cháy nhanh chóng bùng phát.

Phòng ngừa cách sao?

Ông Hà khuyến cáo: Nếu để trong nhà lâu ngày không sử dụng thì nên rút xăng ra khỏi xe hoặc tháo bình ắcquy ra ngoài.

Xe để trong nhà nên có khoảng cách nhất định giữa các xe và giữa xe tới các vật dụng, hàng hóa dễ cháy như giấy, rèm cửa, salon nệm, vách gỗ... Tuyệt đối không để xe máy che kín gầm cầu thang vì khi cháy nó sẽ chặn luôn lối thoát hiểm.

Khi kiểm tra, sửa xe cần kiểm tra thêm đường dây dẫn điện, bình ắcquy có hiện tượng phù móp, hư hỏng gì không.

Dấu hiệu nhận biết là dây dẫn điện có hiện tượng bất thường như vỏ dây không đều, phồng rộp, điểm tiếp xúc lỏng, bị bụi bẩn, bị mòn do cọ xát với sườn xe, phải khắc phục ngay.

Nếu xe nhanh hỏng bình ắcquy thì dây dẫn điện có hiện tượng nóng chảy, phồng rộp. Lúc này cần kiểm tra môbin sườn của xe (bộ phận sạc bình xe) vì đây có thể là nguyên nhân chính gây hư hỏng đường dây điện, dẫn tới chạm chập.

Mỗi gia đình nên lắp đặt thiết bị báo cháy ở khu vực phù hợp, trang bị bình chữa cháy xách tay, các thiết bị bảo vệ cá nhân như mặt nạ phòng độc, chăn không cháy, dây thoát hiểm…

Tiết kiệm và đơn giản nhất là trong nhà tắm luôn chứa sẵn thùng nước để chữa cháy khi cần. Nếu cháy xe mà xăng chưa chảy ra nhà, chữa cháy bằng nước vẫn rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu xăng đã chảy tràn ra nhà thì dùng nước dập cháy có thể khiến đám cháy lan sang khu vực khác.

“Khi xảy ra cháy nổ phải gọi ngay 114. Đừng để tự dập không được mới gọi thì đã muộn. Điều quan trọng là người dân cần xác định xe máy, ô tô đều là nguồn cháy nguy hiểm, bởi vậy cần sắp xếp gọn gàng, hợp lý, không để xe chắn lối thoát hiểm, cần tính toán để chừa lối thoát. Chẳng hạn, hãy tự đặt câu hỏi cho mình: Nếu xe cháy ở vị trí đó có gây cháy lan không? Mình và gia đình có thoát được không, thoát ra bằng vị trí nào?” - Trung tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Theo CQĐT Công an TP.HCM , vụ cháy tại chung cư Carina Plaza bắt nguồn từ sự cố trên chiếc xe Attila .

Lúc đầu xuất hiện tia lửa tại khu vực chân để xe, sau đó xuất hiện khói và lửa nhỏ tại khu vực chân để xe rồi bùng lên phía trên đầu xe. Bốn phút sau, lửa từ xe này cháy lan sang các xe bên cạnh .

NGUYỄN TRÀ