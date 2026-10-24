Ứng viên thay Carrick chê phòng thay đồ MU

Manchester United đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Ảnh: Reuters.

Mối quan ngại càng gia tăng sau khi bộ đôi trụ cột Lisandro Martinez và Bruno Fernandes liên tiếp lên tiếng công khai chỉ trích chiến lược chuyển nhượng cũng như định hướng chiến thuật của câu lạc bộ chỉ trong vòng một tuần trở lại đây.

Những huấn luyện viên tiềm năng nhận định sự thiếu kỷ cương nội bộ đang cản trở trực tiếp sức mạnh của đội bóng. Nguồn tin thân cận với một ứng viên tiết lộ: "Đội bóng rõ ràng đang cần thiết lập lại trật tự. Phòng thay đồ hiện đã mất kiểm soát và đó là vấn đề đầu tiên bắt buộc phải khắc phục".

Một nhân vật thân cận với ứng viên khác cũng nhấn mạnh: "Các cầu thủ đang phát ngôn quá nhiều trước truyền thông. Manchester United là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, và vị thế này cần phải được tôn trọng tuyệt đối".

Trong danh sách tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới, Eddie Howe và Julian Nagelsmann đang được xem là hai gương mặt sáng giá nhất khi nhận được sự ủng hộ lớn từ ban lãnh đạo của Manchester United.

Dù vậy, tiến trình thay tướng vẫn chưa diễn ra tức thì. Huấn luyện viên Michael Carrick dự kiến vẫn sẽ nắm quyền chỉ đạo chiến thuật và trực tiếp dẫn dắt toàn đội trong cuộc chạm trán Bournemouth tại vòng 8 Premier League vào ngày 25/10.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.