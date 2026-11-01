Từ hòm thư... đến QUANGTRI-S

“Điểm xanh” an ninh, trật tự

Đồn Biên phòng Triệu Vân hiện quản lý, bảo vệ hơn 16,5km đường bờ biển và phụ trách địa bàn 2 xã Nam Cửa Việt và Triệu Cơ với hơn 11.000 hộ dân. Địa bàn quản lý rộng, người dân hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặt ra cho đơn vị không ít khó khăn, thách thức trong nắm bắt tình hình, quản lý phương tiện, tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở.

Nhận thức chuyển đổi số là giải pháp then chốt giúp nâng cao hiệu quả công tác, tháng 9 vừa qua, đơn vị đã ra mắt mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” qua mã QR tại các khu dân cư, cảng, cửa biển. Chỉ với thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, người dân có thể phản ánh, tố giác vi phạm kịp thời mà không cần trực tiếp đến trụ sở. Mô hình không chỉ đơn giản hóa quy trình tiếp nhận thông tin, mà còn huy động hiệu quả sức dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân hướng dẫn thanh niên quét mã QR “Hòm thư tố giác tội phạm” - Ảnh: NVCC

Với những ngư dân như anh Hồ Đăng Công, thuyền viên tàu QB92998TS, ở xã Đông Trạch, chiếc điện thoại thông minh từ lâu đã trở thành vật “bất ly thân”. Nó không chỉ là thiết bị để cập nhật thông tin dự báo thời tiết hay tìm ngư trường, mà còn là kênh kết nối trực tiếp với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thông qua đó, anh có thể cập nhật quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), phản ánh kịp thời những dấu hiệu bất thường và tiếp nhận hướng dẫn từ lực lượng chức năng. “Tàu chúng tôi thường xuyên đánh bắt xa bờ, khi vào bờ thường không neo đậu cố định ở một bến cảng nào. Trước đây, khi cần làm các thủ tục hoặc có tin báo, chúng tôi phải trực tiếp đến đồn để trao đổi.

Từ khi có mã QR tại cảng Nam Cửa Việt, việc góp ý, phản ánh thông tin thuận tiện hơn nhiều. Chúng tôi thấy cách làm này rất thiết thực, vừa dễ sử dụng, vừa giúp bà con ngư dân phản ánh những điều còn vướng mắc, góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ gìn ANTT trên địa bàn”, anh Công chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết: “Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu thiết thực của người dân và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Những tiện ích từ mã QR hay hòm thư góp ý dân chủ trực tuyến đã góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân. Đây cũng là kênh thông tin để mỗi người dân có cơ hội phát huy trách nhiệm, chủ động cung cấp các nguồn tin cho lực lượng chức năng. Mỗi người dân có trách nhiệm với cộng đồng chính là một “điểm xanh” trong giữ gìn an ninh từ cơ sở”.

Lan tỏa trách nhiệm

Gần cuối giờ chiều, các cán bộ tiếp nhận phản ánh hiện trường tại Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị, đơn vị quản lý ứng dụng QUANGTRI-S, vẫn tất bật với công việc. Các cuộc điện thoại xác minh thông tin, hình ảnh của người dân gửi đến, xác nhận người phản ánh và xử lý nội dung để đưa lên nền tảng https://congdanso.quangtri.gov.vn/.

Chỉ cần lướt qua một lượt các phản ánh hiện trường, có thể nhận thấy nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, như: Tình hình ANTT, an toàn giao thông, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nhiều vấn đề dân sinh khác. Nếu trước đây, khi chưa có nền tảng này, nhiều người chứng kiến có thể “chậc lưỡi” bỏ qua và xem đó là chuyện của xã hội, cơn cớ gì phải “lo bao đồng”, “ôm rơm thêm nặng bụng”. Nhiều phản ánh mặc dù chưa có kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền, song vẫn được đưa lên công khai. Ý kiến phản ánh đến từ nhiều vùng miền khác nhau, từ vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi đến nơi phố thị.

Theo thống kê, tháng 9/2026, hệ thống đã xử lý và trả kết quả 232/364 phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 111 kết quả xử lý kỳ trước, 21 phản ánh được cập nhật kết quả từ chối xử lý vì không đủ điều kiện tiếp nhận. Riêng trong tháng 10/2026, có hơn 200.000 lượt truy cập. Những con số “biết nói” đó cho thấy mức độ quan tâm của người dân đối với nền tảng là rất lớn.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) Trần Diễm Phúc chia sẻ, chính sự nhanh chóng, kịp thời đó đã thu hút sự quan tâm của người dân. Bởi kết quả giải quyết như thế nào, chất lượng thực thi trong thực tế ra sao, người dân đều nắm rõ và có thể phản hồi, đánh giá mức độ hài lòng. Một khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, những bất cập trong cuộc sống được phát hiện, xử lý và trách nhiệm công dân được lan tỏa.