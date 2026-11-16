Từ bi trong mỗi việc làm

Đại diện GHPGVN thành phố cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Quyên ở phường Thủy Xuân.

Tiếp sức cho người nghèo vươn lên

Trong giai đoạn 2024 - 2026, Ban KTTC - TTXH đã vận động hơn 72 tỷ đồng cùng nhiều khoản ngoại tệ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Nguồn lực này được phân bổ cho nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp hàng nghìn người có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Hoạt động từ thiện không chỉ dừng lại ở các đợt cứu trợ khẩn cấp mà từng bước chuyển sang hỗ trợ sinh kế lâu dài, với phương châm “trao con cá không bằng trao chiếc cần câu”. Điển hình như chương trình Lễ hội Ẩm thực chay qua hai kỳ (2024 và 2026) đã thu hút hơn 10.000 lượt thực khách, gây quỹ hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ các hộ khó khăn sau khi phối hợp với Đoàn Thanh niên khảo sát thực tế.

Năm 2024, gia đình bà Kăn Khiếu (thôn Bắc Sơn, xã A Lưới 1), một hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ 30 triệu đồng vốn để trồng cây dược liệu Sachi. Đến nay, vườn cây đã xanh tốt, mở ra triển vọng cải thiện thu nhập cho gia đình. Bà Kăn Khiếu chia sẻ: “Bao đời nay, bà con mình quen với đói nghèo, cái chữ còn thiếu thốn, lấy đâu ra vốn liếng làm ăn lớn. Nhờ sự quan tâm của nhà chùa và các nhà hảo tâm, gia đình tôi mới có cơ hội thay đổi. Nhìn cây dược liệu vươn lên xanh tốt trên mảnh đất dốc, gia đình tôi mừng lắm, từ nay đã có điểm tựa vững chắc để thoát nghèo”.

Tại phường An Cựu, gia đình bà Lê Thị Mượn, một hộ cận nghèo lâu năm, được hỗ trợ nguyên liệu, dụng cụ nghề mây tre đan truyền thống cùng một chiếc quạt đứng. Mô hình sinh kế phù hợp với sức khỏe giúp bà có thêm điều kiện chủ động tạo thu nhập. Bà Mượn xúc động: “Sự hỗ trợ này không chỉ là nguồn lực vật chất để duy trì nghề truyền thống, mà còn là động lực tinh thần to lớn tiếp thêm niềm tin cho gia đình tôi”.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Ban KTTC - TTXH còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống thiết yếu. Trong đó, có hoạt động hỗ trợ 100% tiền điện trong 3 năm cho các hộ đặc biệt khó khăn. Với học sinh, các chương trình như “Cùng em đến trường”, “Áo ấm mùa đông”, “Áo mới mùa xuân”, “Dinh dưỡng cho em” cùng hàng ngàn suất học bổng với tổng giá trị hàng tỷ đồng đã tiếp sức cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, tiếp tục đến trường.

Hiện thực hóa những giấc mơ an cư

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, giáo dục, việc chăm lo nhà ở cho người nghèo cũng được Ban KTTC - TTXH chú trọng. Sau những đợt mưa lũ qua đi, căn nhà xuống cấp trên đường Ngô Hà (tổ dân phố 17, phường Thủy Xuân) vẫn là nỗi lo kéo dài nhiều năm của bà Nguyễn Thị Quyên, hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày nhận chìa khóa căn nhà Đại đoàn kết kiên cố, bà Quyên bật khóc: “Mấy mươi năm túng thiếu, tôi chưa từng dám mơ về một mái nhà lành lặn. Hôm nay có chỗ ở an toàn rồi, tôi mừng không xiết, từ nay có thể yên tâm làm ăn”.

Tính chung trong giai đoạn 2024 - 2026, Ban KTTC - TTXH đã hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương và nhà nhân ái giúp nhiều gia đình khó khăn có nơi ở ổn định. Bà Lê Thị Diệu Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân bày tỏ: “Sự đồng hành kịp thời của Ban KTTC - TTXH thành phố không chỉ nâng đỡ chỗ ở mà còn tiếp thêm nghị lực to lớn để thắp sáng tương lai cho bà con”.

Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban KTTC - TTXH chia sẻ: “Trong triết lý Phật giáo, từ bi phải hóa thành hành động cứu khổ thiết thực. Hơn 72 tỷ đồng là kết tinh từ tình thương, từ từng hạt gạo, chén cơm của hàng ngàn Phật tử, nhà hảo tâm. Sự ghi nhận của Trung ương MTTQ Việt Nam là động lực để chúng tôi tiếp tục mang ánh sáng từ bi đến với những vùng còn nhiều gập ghềnh, gian khó”.