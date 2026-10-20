Trực tiếp PSG vs Barcelona

PSG và Barcelona là hai đội hàng đầu châu Âu hiện tại.

PSG bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Manchester City. Dù không có Khvicha Kvaratskhelia trong đội hình xuất phát, nhà đương kim vô địch vẫn khiến đối thủ choáng váng bằng màn trình diễn bùng nổ trong 30 phút đầu tiên tại Etihad.

Đà thăng hoa của thầy trò HLV Luis Enrique còn được thể hiện qua chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau khi vượt qua Man City, PSG tiếp tục đánh bại Strasbourg với tỷ số 3-1 tại Ligue 1. Trong sáu trận thắng gần nhất, đại diện nước Pháp ghi tới 19 bàn, đạt hiệu suất hơn ba bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, hàng công bùng nổ chưa thể che lấp những vấn đề nơi hàng phòng ngự. PSG mới giữ sạch lưới một lần sau 10 trận trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời để thủng lưới trong bốn trận gần nhất.

Trong khi đó, Barcelona cũng đang sở hữu phong độ đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, đội chủ sân Camp Nou lần lượt đánh bại Galatasaray và Feyenoord tại Champions League, ghi tổng cộng chín bàn sau hai lượt trận. Thành tích này giúp họ trở thành một trong những đội tấn công hiệu quả nhất giải đấu, chỉ xếp sau PSG (10 bàn).

Barcelona đang có phong độ cao. Ảnh: Reuters.

Ở La Liga, Barcelona tiếp tục duy trì mạch toàn thắng. Chiến thắng 5-2 trước Real Betis cuối tuần qua giúp họ nâng chuỗi trận thắng trên mọi đấu trường lên con số 11, đồng thời ghi nhận 48 bàn thắng trong giai đoạn này.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo của đội khách. Barcelona chỉ giữ sạch lưới một lần trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước một PSG đang đạt hiệu suất ghi bàn cao, những sai sót ở tuyến dưới có thể khiến họ phải trả giá.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng mang đến lợi thế tinh thần cho đội chủ nhà. PSG thắng cả hai lần chạm trán gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-1 ngay tại Camp Nou ở Champions League mùa 2025/26. Barcelona từng thắng 3-2 trên sân PSG tại tứ kết năm 2024, nhưng sau đó bị loại khi thua 1-4 ở lượt về.

Về mặt lực lượng, PSG chịu tổn thất ở cánh trái khi hậu vệ Nuno Mendes gặp vấn đề ở đùi và dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Còn lại, đội bóng nước Pháp có trong tay những quân bài tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đối mặt bài toán nhân sự phức tạp hơn. HLV Hansi Flick vẫn không có sự phục vụ của Jules Kounde và Eric Garcia khi cả hai cùng gặp chấn thương sau trận thắng Real Betis.

Với cả hai đội đều sở hữu hàng công đáng sợ nhưng chưa thực sự chắc chắn trong phòng ngự, cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.

Những hàng công đáng sợ nhất Champions League 2026/27 Barcelona, PSG hay Real Madrid là những đội bóng có hàng công đáng gờm ở Champions League 2026/27.