Tìm tên cho người nằm lại

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm

Những ngày cuối tháng 10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được đẩy mạnh thực hiện tại Điểm cao 685, Bình độ 300, xã Thanh Thủy. Tại xã Lao Chải, Xín Mần, Bạch Đích, Tùng Vài... các Tổ tìm kiếm, quy tập tiếp tục phối hợp với lực lượng dân quân xã, cựu chiến binh và người dân địa phương bám địa bàn phát quang, đào bới, mở rộng diện tích tìm kiếm, đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Ảnh do Bộ CHQS tỉnh cung cấp

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, liên tiếp trong các ngày 29, 30, 31 tháng 10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Cụ thể, trong ngày 29-10, các lực lượng đã tổ chức cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ngày 30-10, tiếp tục quy tập 2 mộ tập thể gồm 15 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 8 liệt sĩ thuộc Trung đoàn Đặc công 198, Quân khu 1 và 7 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 122, Sư đoàn 313, Quân khu 2. Đặc biệt, ngày 31-10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quy tập thêm 1 mộ tập thể gồm 14 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La. Những phần hài cốt liệt sĩ quy tập được đều là cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Cùng với hài cốt các anh, nhiều di vật quen thuộc như đế giày, thắt lưng, cúc áo, bình tông, lược nhôm và sao mũ quân đội cũng được tìm thấy.

Từ đầu Chiến dịch đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 201 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 193 liệt sĩ cần xác định thông tin. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, cất bốc là thêm một niềm hy vọng của những gia đình liệt sĩ được thắp lên...

Xây dựng cơ sở dữ liệu gen

Song song với hoạt động tìm kiếm tại thực địa, công tác thu thập mẫu ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu gen phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật 84/84 mộ liệt sĩ chưa có thông tin giai đoạn 1, thu 58 mẫu hài cốt đủ điều kiện; đồng thời thu nhận 27 mẫu từ các đợt quy tập mới. Lực lượng Công an đã thu thập, cập nhật thông tin của hơn 5.600 thân nhân liệt sĩ và thu nhận 3.763 mẫu sinh phẩm ADN. Việc quản lý, tích hợp đồng bộ dữ liệu gen sinh trắc học chính là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính, sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Công an xã Sơn Dương phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Trung, Trưởng Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu đối với những phần mộ liệt sĩ đã có một phần thông tin; đồng thời đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ mẹ để hoàn thiện dữ liệu sinh trắc học. Việc đối chiếu, tích hợp dữ liệu gen quốc gia sẽ được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tính chuẩn xác cao nhất, phấn đấu không bỏ sót bất kỳ thông tin nào dù là nhỏ nhất.

Chiến dịch “500 ngày đêm” vẫn đang tiếp tục được triển khai với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Mỗi phần mộ liệt sĩ được phát hiện, mỗi mẫu ADN được thu thập thành công góp phần rút ngắn hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Mọi nỗ lực, quyết tâm vượt khó đều hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao nhất trong chiến dịch, sớm đưa các anh trở về trọn vẹn với tên tuổi, quê hương.