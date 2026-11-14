Tiếp sức nông dân vươn lên

Hội Nông dân phường Hội An Tây tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Thương (thứ 7, từ trái sang). Ảnh: NHƯ LAN

Gia đình bà Nguyễn Thị Thương (tổ dân phố Bến Trễ, phường Hội An Tây) thuộc diện khó khăn; căn nhà xây dựng đã lâu không có điều kiện sửa chữa nên bị xuống cấp và thấm dột nghiêm trọng.

Nhằm chia sẻ khó khăn, Hội Nông dân phường Hội An Tây đã vận động, hỗ trợ gia đình bà Thương 60 triệu đồng để cải tạo nhà. Cùng chung tay, Mặt trận phường Hội An Tây cũng hỗ trợ 20 triệu đồng giúp bà lợp lại mái hiên, sớm ổn định chỗ ở.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Hội An Tây nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 3 triệu đồng/trường hợp/năm là Văn Đức Trường (lớp 9), Trần Thị Bình An (lớp 7) và Nguyễn Thành Đạt (lớp 8).

Trước đó, hội hỗ trợ sinh kế cây quất giống với tổng kinh phí 10 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Tá (tổ dân phố Cẩm Hà) và ông Nguyễn Hoanh (tổ dân phố Đồng Nà) để phát triển kinh tế. Ngoài ra, hàng trăm suất quà nghĩa tình cũng được hội trao đến hội viên khó khăn nhân dịp lễ, tết.

Bà Võ Thị Như Lan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng nguồn lực huy động cho công tác an sinh xã hội của hội đã đạt 220 triệu đồng.

Thời gian tới, hội tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát hộ khó khăn để kịp thời hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Song song đó, hội mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn trồng trọt và chăn nuôi hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho hội viên, tạo đà phát triển kinh tế gia đình.

Tương tự, Hội Nông dân xã Hà Nha cũng triển khai nhiều giải pháp thiết thực hướng về hội viên nghèo. Như hộ ông Đinh Công Hồng (thôn Vĩnh Hà), Nguyễn Quang Du (thôn Đại Quang) có nguyện vọng chăn nuôi bò sinh sản nhưng thiếu vốn, được hội trao tặng mỗi hộ một con bò giống trị giá 24 triệu đồng.

Đây là hai trong số 5 hộ nhận bò giống đợt này với tổng kinh phí 120 triệu đồng, trích từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc trao sinh kế, hội còn hướng dẫn kỹ thuật và quy trình chăn nuôi an toàn sinh học cho các hộ.

Mới đây, hội tiếp tục vận động 60 triệu đồng hỗ trợ bà Vũ Thị Nhuận (thôn Ngọc Kinh) cải thiện nhà ở. Công trình đang được gấp rút hoàn thiện để gia đình kịp đón tết trong ngôi nhà mới khang trang.

Ông Nguyễn Vĩnh Diễn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Nha cho biết, chăm lo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hội. Nhờ uy tín và sự vận động tích cực, nhiều cơ quan, đơn vị cùng các nhà hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ kinh phí, đồng hành với nông dân địa phương.

Thời gian tới, hội tiếp tục tập trung nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn, trao quà tình thương và xây dựng nhà đại đoàn kết. Những hoạt động thiết thực này giúp hội viên an tâm sản xuất, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.