Trước đó, Cục Đường bộ đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Hai trạm BOT Bến Thủy tạm dừng thu phí để khắc phục tồn tại trên tuyến tránh TP Vinh và quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Ảnh: TL.

Việc tạm dừng nhằm yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khắc phục các tồn tại về chất lượng bảo trì trên tuyến tránh TP Vinh và quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Trong thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã huy động nhân lực, thiết bị và kinh phí để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến.

Qua kiểm tra hiện trường ngày 17/11/2026 của đoàn kiểm tra gồm Khu Quản lý đường bộ II, Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các hư hỏng cơ bản đã được khắc phục.

Không còn vị trí hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn giao thông thuộc các trường hợp phải tạm dừng thu phí theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ quyết định cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tổ chức thu phí trở lại từ 0h ngày 25/11/2026.

Thời gian tạm dừng thu phí từ 0h ngày 20/10 - 24/11/2026 được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư. Tổn thất kinh phí do việc tạm dừng thu phí, nhà đầu tư tự chịu theo quy định tại hợp đồng BOT.

Cùng với việc cho phép thu phí trở lại, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục rà soát, chủ động sửa chữa các hư hỏng còn lại trên tuyến (nếu có).

Ưu tiên sơn hoàn thiện vạch phân làn xe cơ giới và xe thô sơ tại những vị trí còn mờ; xử lý các vị trí rạn nứt, hằn lún nhẹ, không để phát triển thành hư hỏng nặng, nhất là trong mùa mưa.

Đặc biệt nhà đầu tư phải hoàn thiện báo cáo kiểm định cầu Bến Thủy 1 và các đơn nguyên cầu cũ trên quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh trước ngày 30/11/2026, trình Cục Đường bộ cho phép sửa chữa đột xuất trước ngày 10/12/2026.