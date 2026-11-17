Khẳng định vai trò

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Xã Lương Thế Trân được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất tổ chức hội các xã: Thạnh Phú, Phú Hưng, Lương Thế Trân và 8 ấp thuộc xã Lợi An trước đây. Toàn xã có tổng số 4.117 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội, với 78 tổ hội.

Ðịa bàn hoạt động rộng, số lượng hội viên tăng lên, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy vai trò phụ nữ trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Hằng Ny, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Sau khi ổn định tổ chức, hội tập trung củng cố các chi hội, tổ hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em tham gia các mô hình phát triển kinh tế. Bên cạnh nguồn vốn tự góp, vốn tiết kiệm trong hội viên, hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Cái Nước nhận uỷ thác, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận vốn tín dụng chính sách, có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững”.

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên tận dụng điều kiện sẵn có, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với khả năng và nhu cầu gia đình. Từ trồng màu, nuôi heo, nuôi chồn đến may gia công, bó chổi, làm chả cá phi, ráp lú..., nhiều công việc được chị em tranh thủ làm tại nhà, vừa chăm lo gia đình vừa có thêm thu nhập.

Bà Hồ Thị Chiếm, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Cái Rắn (thứ hai từ trái sang), hướng dẫn chị em cách ươm cây giống bông trang để trồng làm hàng rào.

Bên cạnh tinh thần cần cù, tự tin phát triển kinh tế, phụ nữ Xã Lương Thế Trân còn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại mỗi ấp, khu dân cư, chị em vận động nhau thực hiện các tiêu chí về môi trường, cảnh quan, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Ðặc biệt, chi hội triển khai mô hình trồng hàng rào bông trang, được hội viên hưởng ứng tích cực, chung tay tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm.

Tại ấp Cái Rắn, bà Hồ Thị Chiếm là một trong những hội viên tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Ðể tăng sức thuyết phục, bà làm gương trong việc chỉnh trang nhà cửa, trồng hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

"Tôi thường xuyên nhắc nhở chị em phân loại rác thải sinh hoạt, bố trí nơi xử lý rác phù hợp, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng khi được duy trì thường xuyên sẽ tạo thành nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư”, bà Hồ Thị Chiếm chia sẻ.

Gắn kết, nghĩa tình

Dưới sự tập hợp của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ Xã Lương Thế Trân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau để cùng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là động viên, tiếp sức những chị em hoàn cảnh khó khăn.

Với 14 thành viên, Tổ Phụ nữ Hoa Mai, Chi hội Phụ nữ ấp Cái Rắn, duy trì sinh hoạt đều đặn hằng tháng. Không chỉ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và sản xuất, các thành viên còn góp vốn, tiết kiệm để hỗ trợ nhau lúc khó khăn.

Bà Trương Kiều Diễm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Cái Rắn, cho biết: “Mỗi người góp 200 ngàn đồng/tháng vào nguồn vốn xoay vòng, lần lượt cho hội viên mượn trong thời hạn 5 tháng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt hoặc mua bán nhỏ. Nhờ đó, chị em có khoản vốn ban đầu, không phải đi vay bên ngoài với lãi suất cao”.

Phụ nữ Xã Lương Thế Trân chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau phát triển kinh tế.

Ngoài ra, mỗi chị còn đóng góp 20 ngàn đồng vào quỹ chung, số tiền tích luỹ đến cuối năm được sử dụng mua quà tặng hội viên dịp Tết. Khi có thành viên đau ốm, tổ trích quỹ thăm hỏi, động viên. Ðối với những trường hợp khó khăn, chi hội kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, đề xuất Hội LHPN xã và cấp uỷ, chính quyền địa phương vận động nguồn lực hỗ trợ.

Tổ Phụ nữ Hoa Mai còn có cách làm thiết thực là vận động chị em thu gom vỏ chai nhựa, lon bia tại nhà, tập kết phế liệu bán gây quỹ tiết kiệm để cuối năm hỗ trợ hội viên khó khăn mua sắm vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu; đồng thời cũng hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

“Ðiều đáng mừng nhất là chị em luôn đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau. Người có kinh nghiệm hướng dẫn người chưa biết, người có điều kiện giúp người khó khăn. Qua đó, không chỉ tạo thêm nguồn vốn phát triển kinh tế mà còn thắt chặt tình cảm, trách nhiệm giữa các thành viên trong tổ”, bà Trương Kiều Diễm chia sẻ.

Mô hình tiết kiệm từ thu gom chai nhựa, lon bia được hội viên phụ nữ duy trì, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Từ những mô hình sản xuất tại gia đình đến các hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm, tương trợ, hội viên, phụ nữ Xã Lương Thế Trân từng bước khẳng định vai trò trong đời sống cộng đồng. Mỗi người một công việc, mỗi tổ hội một cách làm, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Hằng Ny cho biết thêm: “Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục củng cố tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; đồng thời vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua tại địa phương”./.