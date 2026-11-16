Thí điểm mô hình Trạm Công dân số

Giai đoạn đầu ưu tiên tích hợp 25 thủ tục hành chính thiết yếu; các tiện ích về thuế, bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh sẽ được nghiên cứu bổ sung sau. Trung tâm đã hoàn thành khảo sát địa điểm, lấy ý kiến các đơn vị và phối hợp chuẩn bị hạ tầng. Một số xã, phường như: Cửa Nam, Thư Lâm, Phúc Thịnh đã chủ động chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng để bố trí Trạm công dân số.

65 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn dịp Tết Đinh Mùi 2027

Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến hỗ trợ 65.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 65 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ bằng tiền mặt, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại bốn địa điểm. Chương trình cấp Thành phố dự kiến diễn ra ngày 22/1/2027 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 800 công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba địa điểm còn lại gồm Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và khu vực Vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất), dự kiến tổ chức từ ngày 18 đến 25/1/2027.

Giải quyết việc làm cho hơn 183 nghìn lao động

Theo Sở Nội vụ, trong 10 tháng năm 2026, thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.249 lao động, đạt 107,16% kế hoạch năm, hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm trước hơn hai tháng. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 219 phiên giao dịch việc làm, thu hút 5.301 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tư vấn cho 71.831 lượt người lao động và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của 8.264 người. Bên cạnh đó, thành phố đã ủy thác 3.396 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ giải quyết việc làm cho khoảng 32.100 lao động.