Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu lần thứ II năm 2026 diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Khí thế sôi nổi

Tại sân bóng đá Liên Chiểu Sport Center, Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu lần thứ II năm 2026 trở thành ngày hội của cộng đồng dân cư, mang đến những trận cầu sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động hấp dẫn do UBND phường Liên Chiểu tổ chức, nhằm hòa chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam.

Tham gia giải có 7 đội bóng với 120 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến từ 9 cụm khu dân cư sinh sống trên địa bàn phường. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn chọn 4 đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Những ngày qua, các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng, bán kết của giải mang đến không khí sôi động, cống hiến nhiều pha bóng gay cấn, đẹp mắt cho khán giả.

Trận chung kết diễn ra hôm nay (17/11) để tìm ra nhà vô địch.

Tham gia giải, anh Hoàng Văn Tú cho hay: “Các vận động viên thi đấu với tinh thần vô tư, trung thực, mục tiêu là tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Thông qua giải, mỗi người dân nâng cao ý thức về việc tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe”.

Theo ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, sự hưởng ứng tích cực của các khu dân cư cùng vận động viên đã giúp giải phát huy tinh thần thể thao gắn kết cộng đồng. Các trận đấu cũng tạo không khí thi đua thể thao sôi nổi, góp phần lan tỏa ý nghĩa của các ngày kỷ niệm quan trọng.

Trước đó, Giải bóng đá đại đoàn kết phường Hải Vân năm 2026 cũng mang đến không khí sôi nổi tại sân bóng đá Lữ đoàn 683 (tổ dân phố Xuân Thiều 2, phường Hải Vân). Giải do Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND phường Hải Vân tổ chức, quy tụ 8 đội bóng là liên quân các khu dân cư và đơn vị trên địa bàn phường.

Thông qua giải, tạo sân chơi thể thao lành mạnh và tăng cường giao lưu, gắn kết, thắt chặt đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Tại phường Điện Bàn Đông, không khí thể thao cũng lan tỏa với Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động năm 2026. Những pha cầu hay, trận đấu cống hiến của vận động viên tạo nên giải đấu thành công.

Không chỉ mang đến sân chơi hấp dẫn, giải còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Lan tỏa phong trào thể thao quần chúng

Phong trào thể thao trong quần chúng nhân dân được ghi nhận lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thành phố trong những năm qua. Kết quả này đến từ sự chung tay hưởng ứng trong việc tổ chức hoạt động thể thao thường xuyên của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là gắn các sự kiện với dịp kỷ niệm những ngày quan trọng.

Tại xã Thăng Trường, các giải bóng đá, bóng chuyền… diễn ra thành công từ đầu năm 2026 đến nay. Từ ngày 20 - 22/11, tại sân bóng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn Thái Đông) và Trường Tiểu học Trần Phú (thôn Hiệp Hưng), địa phương tiếp tục tổ chức Giải bóng đá nữ 5 người năm 2026.

Tham gia giải có 16 đội gồm 14 đội đại diện cho 14 thôn, một đội khối cán bộ, công chức và một đội khối giáo dục. Giải hứa hẹn tạo không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Tại phường Hải Châu, chuỗi sự kiện mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 11 cũng bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Trong đó, vào ngày 18/11 tại Công viên APEC, địa phương tổ chức giải kéo co và cuộc thi nhảy “Bước chân đoàn kết”.

Ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu cho hay, các hoạt động thể thao được tổ chức gắn với dịp kỷ niệm quan trọng luôn thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, viên chức, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân. Qua đó mang đến khí thế sôi nổi, tạo bệ phóng để địa phương chung tay cùng thành phố hướng tới mục tiêu đưa phong trào thể thao quần chúng lan tỏa sâu rộng.