Thầy thuốc quân y tận tụy

Với anh, y đức không chỉ thể hiện ở trình độ chuyên môn mà còn ở sự tận tâm, sẻ chia với người bệnh. Anh được điều động về Phòng Hậu cần (nay là Phòng Hậu cần-Kỹ thuật), Sư đoàn 341 từ tháng 9-2017, sau đó được bổ nhiệm Bệnh xá trưởng Bệnh xá Sư đoàn 341.

Trung tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Sơn khám bệnh cho người dân.

Trên cương vị công tác mới, anh không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn trăn trở tìm giải pháp củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Cơ sở khám, chữa bệnh khi ấy chỉ là một dãy nhà cấp 4 đã cũ, trang thiết bị y tế thiếu thốn, phục vụ công tác chuyên môn chỉ có một máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động. Trước thực tế đó, Trung tá, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn động viên anh em chủ động khắc phục, đồng thời đề xuất cấp trên hỗ trợ để từng bước hoàn thiện trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Đến nay, cơ sở vật chất của Bệnh xá từng bước được củng cố, hoàn thiện; trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 35 đến 40 lượt người đến khám, điều trị.

Không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trung tá, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn còn tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật từ yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2025, anh nghiên cứu chế tạo “Tủ cấp phát thuốc cơ động”. Sản phẩm có kết cấu nhỏ gọn, khả năng hoạt động độc lập, dễ sử dụng, chi phí chế tạo thấp, thuận tiện cho việc sửa chữa, thay thế linh kiện. Sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cấp phát thuốc tại đơn vị cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác bảo đảm quân y trong điều kiện cơ động, dã ngoại, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ban đầu. Thượng tá Lê Văn Chiến, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn 341 cho biết: “Trung tá, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tụy với công việc; tham mưu trúng, đúng về công tác quân y, bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân. Với những nỗ lực trong công tác, đồng chí được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý”.