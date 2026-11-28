Đối tượng Ng. và con dao tang vật bị Công an tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này mang theo một con dao có cán bằng gỗ, lưỡi kim loại dài khoảng 50cm. Làm việc với Tổ công tác, A Ng. khai nhận mang theo con dao với mục đích để “phòng thân”. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Công an cơ sở tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.