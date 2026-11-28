Thanh niên thủ dao 'phòng thân'
Quá trình tuần tra tại khu vực ngã tư Trần Phú - Ngô Quyền (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) vào tối 20-11, tổ công tác Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện A Ng. (2005, trú xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này mang theo một con dao có cán bằng gỗ, lưỡi kim loại dài khoảng 50cm. Làm việc với Tổ công tác, A Ng. khai nhận mang theo con dao với mục đích để “phòng thân”. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Công an cơ sở tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thanh-nien-thu-dao-phong-than-post361665.html