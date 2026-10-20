Tăng thu từ na trái vụ

Những ngày này, tại các vườn na ở xã Cai Kinh, người dân đang tích cực thực hiện các công đoạn chăm sóc cây như tưới nước, bón phân, bọc quả… nhằm bảo đảm cây sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh, quả phát triển đồng đều.

Người dân xã Chi Lăng chăm sóc na trái vụ

Anh Nguyễn Hải Quân, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh cho biết: Năm nay, gia đình thực hiện sản xuất na trái vụ với 500 cây. Thông thường, sau khi thu hoạch na chính vụ, khoảng cuối tháng 6 âm lịch, gia đình tiến hành cắt tỉa cành, tuốt lá để kích thích cây ra lộc, ra hoa. Khi hoa nở, gia đình tôi thực hiện thụ phấn nhân tạo và tiếp tục chăm sóc, đảm bảo độ ẩm và dinh dưỡng cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, cây na bắt đầu cho thu hoạch quả. Năm nay, gia đình ước thu được 5 tấn na trái vụ, với giá bán khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg, cao hơn na chính vụ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg; giúp gia đình có thêm thu nhập trên 150 triệu đồng.

Bà Nông Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Cai Kinh cho biết: Năm nay, diện tích sản xuất na trái vụ của xã đạt khoảng 450 ha, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt 4.000 tấn. Sản xuất na trái vụ giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả canh tác trên cùng một đơn vị diện tích, đây là hướng đi phù hợp để người dân chủ động điều chỉnh mùa vụ, nâng cao thu nhập từ cây na. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến khích áp dụng các biện pháp canh tác an toàn để nâng cao năng suất và chất lượng quả.

Không chỉ ở xã Cai Kinh, người trồng na tại xã Chi Lăng cũng đang tích cực chăm sóc na trái vụ. Anh Ma Văn Ngọ, thôn Chi Lăng, xã Chi Lăng cho biết: Gia đình tôi trồng na từ năm 1996, trước đây chủ yếu sản xuất na chính vụ. Đến năm 2020, được chính quyền xã tuyên truyền, định hướng và tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất na trái vụ, tôi bắt đầu áp dụng vào thực tế mô hình của gia đình. Năm nay, gia đình tôi lựa chọn 800 cây na trên diện tích đất bằng, đất thịt, thuận lợi cho việc tưới tiêu để sản xuất trái vụ. Hiện nay, cây na đang trong giai đoạn nuôi quả, gia đình tập trung chăm sóc giúp quả phát triển đồng đều, bảo đảm chất lượng. Năm nay, sản lượng na trái vụ của gia đình ước đạt trên 5 tấn, tư thương đến tận vườn thu mua nên gia đình không lo về đầu ra.

Theo thống kê, năm nay, bà con trên địa bàn tỉnh sản xuất khoảng 1.000 ha na trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã như: Cai Kinh, Vạn Linh, Chi Lăng…; sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng 7.000 tấn.

Theo các hộ trồng na, với cùng một đơn vị diện tích, sản xuất thêm na trái vụ giúp tăng số lần thu hoạch trong năm, đồng thời giúp người dân chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, phân bổ thời gian chăm sóc và thu hái hợp lý hơn. Ngoài ra, giá bán na trái vụ cũng thường cao hơn chính vụ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, qua đó tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng quả và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 ha na, sản lượng bình quân ước đạt gần 48.000 tấn/năm. Với quy mô vùng sản xuất lớn, việc sản xuất na trái vụ đang mở thêm hướng khai thác hiệu quả diện tích hiện có, giảm áp lực tiêu thụ tập trung vào chính vụ và tạo thêm nguồn thu cho người dân. Thời gian tới, sở tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, phát huy hiệu quả vùng trồng và nâng cao giá trị quả na Lạng Sơn.

Sản xuất na trái vụ đang mở ra hướng nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng na. Qua đó, tạo động lực để người dân tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu na Lạng Sơn và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.