Sự tiếp lực ý nghĩa

Các thành viên đội Muay Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Dương Ngọc

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Golf thành phố công bố mức thưởng lên tới 200 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng mà vận động viên golf thuộc đoàn thể thao thành phố giành được, áp dụng ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Với billiards, Liên đoàn Billiards & Snooker thành phố Hồ Chí Minh (HBSF) áp dụng chính sách thưởng theo từng nội dung. Ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, mức thưởng lần lượt là 30 triệu đồng cho Huy chương vàng, 20 triệu đồng cho Huy chương bạc và 15 triệu đồng cho Huy chương đồng. Với nội dung cá nhân, các mức thưởng tương ứng là 25 triệu đồng, 15 triệu đồng và 8 triệu đồng.

Tại Hà Nội, cách làm này cũng được triển khai với những hình thức phù hợp. Liên đoàn Taekwondo Hà Nội trao phần quà trị giá 10 triệu đồng động viên Ban huấn luyện và vận động viên; đồng thời cam kết thưởng nóng 10 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng ngay tại sàn đấu.

Liên đoàn Bắn súng Hà Nội, dù mới hoạt động khoảng nửa năm, cũng dự kiến có mức thưởng dành cho vận động viên giành Huy chương vàng. Động thái này càng có ý nghĩa khi đội tuyển bắn súng Hà Nội đứng trước nhiệm vụ bảo vệ thành tích giành 17 Huy chương vàng ở kỳ Đại hội trước.

Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cũng đang xây dựng phương án thưởng cho các đội giành Huy chương vàng theo từng nội dung. Đáng chú ý, thương hiệu bóng rổ Hoops Việt Nam đồng hành với mức thưởng 5 triệu đồng cho mỗi huấn luyện viên, vận động viên giành Huy chương vàng nội dung 5x5 và 10 triệu đồng ở nội dung 3x3. Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội cũng có kế hoạch động viên các đội đạt huy chương.

Những khoản thưởng hoặc treo thưởng từ nguồn xã hội hóa thể hiện sự đồng hành của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đồng thời góp phần tạo thêm khí thế cho cuộc đua thành tích. Khi các liên đoàn chủ động huy động nguồn lực, quan tâm đến vận động viên và gắn trách nhiệm của mình với thành tích chung, đó cũng là một thước đo về mức độ phát triển của thể thao địa phương, ngành. Bởi Đại hội Thể thao toàn quốc không đơn thuần là cuộc đua huy chương, mà còn là dịp đánh giá thực chất năng lực tổ chức, đầu tư, phát triển phong trào và xây dựng lực lượng thể thao.

Vì thế, thành tích của các đoàn không chỉ cần được nhìn nhận trên bảng tổng sắp huy chương mà còn là chiều sâu của sự đồng hành và những nguồn lực được huy động phía sau mỗi tấm huy chương.