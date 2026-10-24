Solskjaer đã đúng với Fernandes

Solskjaer từng nhìn thấu điểm yếu chí mạng của Fernandes.

Fernandes đang đối mặt tương lai bất ổn tại Old Trafford khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi anh công khai đề cập đến những hạn chế chiến thuật của HLV Michael Carrick, sau thất bại thảm hại 1-4 trước Como tại Champions League hôm 22/10.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng MU không áp dụng phương án pressing một kèm một trước đối thủ đến từ Italy. Phát biểu này được đưa ra đúng thời điểm Carrick chịu sức ép lớn, khi đội bóng trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Phong độ của Fernandes cũng sa sút đáng kể. Mùa trước, anh lập kỷ lục với 21 pha kiến tạo tại Premier League, nhưng mùa này mới chỉ ghi dấu ấn trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town hồi tháng 8. Sau cú hat-trick và một pha kiến tạo ở trận đấu đó, tiền vệ mang áo số 8 không có thêm bàn thắng hay kiến tạo trong 5 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Fernandes từng nhiều lần trở thành điểm tựa của MU trong những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, khi đội bóng sa sút, người đeo băng đội trưởng cần thể hiện bản lĩnh, giữ sự bình tĩnh và làm gương cho đồng đội. Những phát biểu gần đây của anh khiến vai trò thủ lĩnh bị đặt dấu hỏi. Đáng chú ý, Solskjaer từng giải thích lý do ông lựa chọn Harry Maguire làm đội trưởng thay vì Fernandes trong thời gian dẫn dắt MU từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021.

"Tôi biết Bruno có tố chất thủ lĩnh khi còn làm việc tại Manchester United. Cậu ấy có cá tính và chất lượng, nhưng chính Bruno cũng hiểu và tôi từng nói với cậu ấy rằng đôi khi cậu ấy quá nhiệt huyết và mất kiểm soát", Solskjaer chia sẻ trên Stick to Football hồi tháng 3/2024.

Solskjaer đánh giá Fernandes dễ mất kiểm soát.

Nhà cầm quân người Na Uy cũng dành lời khen cho Maguire, đặc biệt là cách trung vệ này đối mặt những lời chỉ trích và sức ép tại Old Trafford. Theo Solskjaer, sự kiên định, không dễ bỏ cuộc và năng lực duy trì sự cống hiến liên tục là những phẩm chất quan trọng của một thủ lĩnh.

Solskjaer là người đưa Fernandes từ Sporting Lisbon đến MU vào tháng 1/2020. Dưới thời Erik ten Hag, tiền vệ người Bồ Đào Nha được trao băng đội trưởng vào tháng 7/2023. Anh nhiều lần gồng gánh đội bóng, nhưng những màn trình diễn thiếu thuyết phục gần đây dần làm lu mờ đóng góp trước đó.

MU hiện đứng trước quyết định quan trọng về tương lai Fernandes. Đội chủ sân Old Trafford được cho là muốn đề nghị anh bản hợp đồng mới có thời hạn hai năm, trong khi tiền vệ này cũng có lựa chọn gia hạn thêm một năm.

Dù vậy, tuổi tác, phong độ sa sút và những tranh cãi liên quan đến thái độ của Fernandes có thể khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc. Nếu tiếp tục trao một hợp đồng dài hạn mà không đánh giá kỹ rủi ro, MU có thể phải trả giá đắt nếu Fernandes không sớm tìm lại phong độ đỉnh cao.