Sinh kế mới ở Hợp Thành

Trong tháng 10 vừa qua, hơn 200 con lợn giống đạt tiêu chuẩn được trao hỗ trợ 67 hộ dân trên địa bàn thôn Làng Mới, xã Hợp Thành. Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để nhận lợn giống. Mỗi gia đình được trao 3 con lợn giống có trọng lượng từ 18 - 20 kg/con.

Chị Lý San Mẩy chia sẻ: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhận lợn giống, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận để chúng khỏe mạnh, sinh sản tốt, giúp gia đình thoát nghèo”.

Ngay sau khi đem lợn giống về nhà, các hộ tuân thủ hướng dẫn của đơn vị cung cấp giống và cơ quan chuyên môn địa phương, từ vệ sinh chuồng trại đến chuẩn bị thức ăn và chăm sóc lợn giống.

Thả lợn vào chuồng, anh Lý Láo Tả ở thôn Ú Xì Sung cẩn thận kéo bạt, rắc vôi xung quanh chuồng để phòng bệnh. Gia đình anh Lý Láo Tả nhiều năm loay hoay tìm hướng thoát nghèo. Đến nay, khi được quan tâm, trao sinh kế bằng 3 con lợn giống chất lượng, anh Tả và gia đình vui lắm.

Trao lợn giống sinh kế tại Hợp Thành thuộc Dự án liên kết phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa sinh sản, thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với tổng kinh phí thực hiện hơn 11 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng, dự án được triển khai trong thời gian 3 năm.

Dự án có 371 hộ tham gia, chủ yếu tại các thôn đặc biệt khó khăn như Làng Mới, Ú Xì Sung, Phìn Hồ. Mỗi hộ được hỗ trợ 3 con lợn đen địa phương sinh sản, đã được tiêm phòng đầy đủ.

Cùng với con giống, người dân còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, máy băm, thái thức ăn thô xanh và tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh. Điểm đáng chú ý của mô hình là xây dựng chuỗi liên kết từ cung ứng con giống, vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã chịu trách nhiệm cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân.

Ông Cù Thế Anh - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Thành cho biết: “Dự án nhằm đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, đây là dự án hỗ trợ liên kết sản xuất. Hợp tác xã đứng ra chủ trì liên kết hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Chúng tôi mong muốn sinh kế được trao tận tay người dân địa bàn thôn khó khăn, từ đó, giúp các hộ dân có thêm động lực giảm nghèo bền vững”.

Không dừng ở việc hỗ trợ con giống ban đầu, mô hình hướng tới hình thành phương thức chăn nuôi có kỹ thuật, có liên kết thị trường, từng bước giúp người dân phát huy giá trị giống lợn đen địa phương, tạo thêm nguồn thu và cải thiện đời sống. Thông qua dự án, xã Hợp Thành kỳ vọng mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho các hộ dân ở địa bàn khó khăn, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ sang sản xuất có liên kết, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.