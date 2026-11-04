Sinh động tiết học chuyển đổi số

Những chữ cái sinh động giúp các em học sinh lớp 1A3, Trường TH và THCS Mường Thanh hào hứng hơn trong tiết học.

Tiết học Tiếng Việt của lớp 1A3, Trường Tiểu học và THCS Mường Thanh, không khí lớp học trở nên sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Trên màn hình, những hình ảnh con vật ngộ nghĩnh, chữ cái sinh động lần lượt xuất hiện, thu hút sự chú ý của các em nhỏ. Thay vì chỉ quan sát tranh ảnh trong sách giáo khoa hay nghe cô giáo giảng bài, học sinh được trực tiếp theo dõi hình ảnh, lắng nghe âm thanh, trả lời câu hỏi và tham gia trò chơi tương tác. Nhờ đó, hoạt động học tập trở nên gần gũi, giúp các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Với học sinh lớp 1, lứa tuổi còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học tập mới, những hình thức truyền tải trực quan có ý nghĩa thiết thực. Bài học được mở rộng bằng hình ảnh, âm thanh và hoạt động trải nghiệm, giúp các em dễ dàng ghi nhớ mặt chữ, hiểu nội dung bài học và mạnh dạn tham gia xây dựng bài.

Cô giáo Nguyễn Thị Lại, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Mường Thanh cho biết: “Nhờ có công nghệ, chúng tôi có nhiều phương tiện để thiết kế bài học sinh động, trực quan. Thay vì chỉ sử dụng những hình ảnh, tư liệu trong sách giáo khoa, giáo viên có thể chủ động tạo ra những học liệu phù hợp với từng bài học, từng đối tượng học sinh. Đối với học sinh, công nghệ giúp các em nhìn thấy, nghe thấy và tham gia các trò chơi tương tác, giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ hiểu và tạo hứng thú cho các em”.

Việc ứng dụng công nghệ số cũng được triển khai ở các khối lớp lớn với hình thức tổ chức phù hợp từng môn học. Tại lớp 5A1, giờ học Toán trở nên hấp dẫn khi những công thức, kiến thức vốn được xem là khô khan được giáo viên khéo léo chuyển tải qua các bài hát, hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh và bài giảng điện tử. Sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và phần mềm hỗ trợ giúp học sinh dễ hình dung nội dung bài học, đồng thời có thêm cơ hội tương tác, thực hành và tự mình khám phá lời giải. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là sự hào hứng của học sinh trong mỗi hoạt động. Các em tích cực theo dõi bài giảng, mạnh dạn đưa ra câu trả lời, tham gia trò chơi và trao đổi với bạn bè. Thay vì chỉ nghe giảng và ghi chép, học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động, phát huy tính chủ động trong tiếp nhận kiến thức.

Em Trịnh Anh Vũ, học sinh lớp 5A1 chia sẻ: “Em thích nhất khi học có những hình ảnh, video và thiết bị công nghệ. Những bài học trong sách trở nên sinh động và dễ nhớ hơn. Có những điều trước đây em chỉ có thể đọc và tưởng tượng nhưng giờ em được nhìn thấy, tương tác và tự mình khám phá”.

Từ thực tế giảng dạy cho thấy, ứng dụng công nghệ số không đơn thuần là đưa máy tính, màn hình hay các thiết bị hiện đại vào lớp học, mà quan trọng hơn là đổi mới cách tổ chức hoạt động dạy và học. Giáo viên có thêm điều kiện sáng tạo học liệu, lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp; học sinh được tiếp cận kiến thức bằng nhiều hình thức, tăng khả năng tương tác và phát huy tính chủ động trong học tập.

Để những đổi mới trong dạy và học được triển khai thường xuyên, Trường Tiểu học và THCS Mường Thanh chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên. Nhà trường có 1 điểm trường chính và 1 phân hiệu, với 44 lớp, 1.667 học sinh. Với quy mô trường lớp lớn, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác hiệu quả các thiết bị và nền tảng công nghệ được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua sinh hoạt chuyên môn, giáo viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách sử dụng thiết bị, phần mềm, xây dựng bài giảng điện tử và khai thác học liệu số phù hợp với từng môn học, từng độ tuổi. Đến nay, 100% giáo viên nhà trường sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước được nghiên cứu, vận dụng vào thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học.

Bà Đỗ Thị Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Thanh cho biết: “Trong dạy học, giáo viên tăng cường sử dụng bài giảng điện tử, học liệu số, phần mềm hỗ trợ và từng bước ứng dụng AI vào từng bài dạy. Trong quản lý nhà trường, chúng tôi đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xử lý văn bản và trao đổi công việc trên môi trường số. Điều chúng tôi thấy rõ nhất là sự thay đổi trong cách dạy và cách học. Giáo viên có thêm công cụ thiết kế bài dạy linh hoạt, sinh động; học sinh hứng thú và được tương tác trong quá trình học tập”.

Từ những tiết học cụ thể, việc ứng dụng công nghệ số từng bước thay đổi phương pháp dạy và học tại Trường Tiểu học và THCS Mường Thanh. Khi được khai thác phù hợp, công nghệ giúp giáo viên đổi mới cách truyền đạt, tạo điều kiện để học sinh chủ động tương tác, khám phá và tiếp nhận kiến thức hiệu quả.