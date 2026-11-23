Năm 2026 chứng kiến 2 siêu sao Messi và Ronaldo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Ngày 16-11-2026, Romelu Lukaku, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bỉ với 94 bàn thắng sau 135 lần ra sân, lặng lẽ đặt dấu chấm hết cho 16 năm khoác áo "Quỷ đỏ". Ở tuổi 33, trải qua 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO, "Big Rom" chọn dừng lại trong sự thanh thản. Quyết định của Lukaku không chỉ khép lại hành trình của một cá nhân xuất chúng, mà còn là hồi chuông báo hiệu sự tan rã hoàn toàn của "Thế hệ vàng" bóng đá Bỉ từng làm mưa làm gió suốt hơn một thập kỷ qua.

Nhưng cảm giác hụt hẫng lớn nhất của người hâm mộ túc cầu giáo trong năm 2026 chắc chắn nằm ở hai cái tên đã định hình cả một kỷ nguyên: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Hơn 20 năm qua, thế giới bóng đá đã quen với việc tranh cãi xem ai xuất sắc hơn giữa CR7 và M10, quen với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà cả hai xô đổ trong màu áo Bồ Đào Nha và Argentina. Thế nhưng, sau kỳ World Cup 2026 rực lửa, cả hai đều đã lần lượt cởi bỏ chiếc áo đội tuyển quốc gia. Ronaldo rời Selecao châu Âu sau 23 năm cống hiến, để lại chiếc áo số 7 huyền thoại như một di sản khổng lồ khiến những người kế cận chưa thể ngay lập tức khỏa lấp. Trong khi đó, Messi, ở tuổi 39, cũng khép lại chương cuối cùng cùng Albiceleste bằng những giọt nước mắt và sự kiêu hãnh của một nhà vô địch.

Nhìn rộng ra bức tranh bóng đá thế giới vài năm trở lại đây, làn sóng "thoái trào" của những cựu binh diễn ra như một quy luật tất yếu. Trước Lukaku, Messi hay Ronaldo, người hâm mộ đã phải ngậm ngùi chia tay những Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller (Đức), Antoine Griezmann, Olivier Giroud (Pháp), Luka Modric (Croatia) hay Ángel Di María (Argentina)... Họ từng là linh hồn, là biểu tượng bất khả xâm phạm của cả một nền bóng đá, để rồi cuối cùng cũng phải cúi đầu trước gánh nặng tuổi tác và những chấn thương dai dẳng.

Sự ra đi của các tượng đài luôn để lại những khoảng trống mênh mông. Minh chứng rõ nét nhất là việc cả Argentina lẫn Bồ Đào Nha đều vừa nếm trải những thất bại đầu tiên ngay khi bước vào kỷ nguyên "hậu Messi" và "hậu Ronaldo". Người hâm mộ có quyền tiếc nuối, bởi sẽ rất lâu nữa thế giới mới lại sản sinh ra những "quái vật" duy trì được đỉnh cao phong độ suốt hai thập kỷ như thế.

Tuy nhiên, bóng đá không bao giờ ngừng chảy. Khi ánh đèn sân khấu khép lại với thế hệ cũ, cũng là lúc bình minh ló rạng cho những chủ nhân mới của túc cầu giáo.

Người hâm mộ giờ đây đang hướng ánh mắt kỳ vọng về những ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp như Kylian Mbappé, Erling Haaland hay Jude Bellingham, những người đang gánh vác trọng trách dẫn dắt các đội tuyển hàng đầu thế giới. Đặc biệt hơn, sự xuất hiện của Lamine Yamal, viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha, đang mang đến một luồng gió mới đầy mê hoặc. Ở độ tuổi đôi mươi, Yamal không chỉ chơi bóng bằng bản năng thiên tài mà còn cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ, sẵn sàng bước lên bục vinh quang để kế thừa ngai vàng mà các đàn anh để lại.

Và trong dòng chảy tiếp nối đầy thú vị ấy, câu chuyện về "Ronaldo con" (Cristiano Ronaldo Jr.) lại mang đến một sắc thái cảm xúc rất riêng. Giữa tháng 11-2026, chỉ ít ngày sau khi người cha vĩ đại tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, cậu con trai 16 tuổi Cristianinho đã có màn ra mắt chính thức trong màu áo U.17 Bồ Đào Nha. Hình ảnh cậu thiếu niên mang trên mình dòng máu của CR7 sải bước trên thảm cỏ quê hương không chỉ là sự tiếp nối của một gia đình bóng đá, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ cho sự trường tồn của đam mê.

Huyền thoại rồi cũng già, những bước chạy rồi sẽ chậm lại và những đôi giày rồi sẽ được treo lên. Thế nhưng, di sản mà Lukaku, Messi, Ronaldo cùng thế hệ của họ để lại sẽ mãi là ngọn hải đăng soi đường cho lớp trẻ. Bóng đá tạm biệt những người khổng lồ của ngày hôm qua để dang tay đón chào những vị vua của ngày mai. Và trái bóng tròn vẫn tiếp tục lăn, mang theo những giấc mơ bất tận của hàng tỷ trái tim yêu thể thao trên khắp hành tinh.