Từ những tiết học “Nhật ký đọc”, các hoạt động ngoại khóa đến sự khích lệ và chấp nhận của thầy cô, Trường Wellspring Hanoi đã trở thành nơi giúp Lê Bảo Châu, học sinh lớp 12AD3, tự tin khám phá bản thân và trưởng thành theo cách riêng. Với em, điều đáng tự hào nhất sau những năm tháng học tập không chỉ là thành tích đạt được, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của chính mình. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

“Sao bạn đi học xa thế?” Tôi đã nghe câu nói này nhiều đến mức tôi nghĩ rằng mình cần một lý do đặc biệt để giải thích cho quãng đường mình dậy từ sáu giờ sáng để đi học mỗi ngày. Tôi cũng tự hỏi lại bản thân, cố nhớ lại lý do vì sao tôi lại gắn bó với mái trường này dù xung quanh khu tôi ở có những lựa chọn gần và tiện lợi hơn.

Tôi đến với trường Wellspring từ năm lớp 4, sau khi trải nghiệm khóa học hè của trường. Tôi chuyển tới từ một trường bán công lập, và một đứa trẻ như tôi khi ấy ấn tượng nhất với khuôn viên rộng rãi và những khu vực vui chơi trong trường. Năm đầu tiên tại Wellspring, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp. Lúc ấy, môn học yêu thích của tôi là những tiết làm “Nhật ký đọc”. Các học sinh thường được tự chọn cuốn sách mình thích, sau đó được tự tay trang trí phần nhật ký đọc sách của mình sau khi đọc xong. Thú thật, tôi nghĩ mình đã làm rất chậm so với các bạn cùng lớp, nhưng cô giáo cũng không hối thúc tôi phải xong cùng các bạn cùng lớp. Cuối những bài tập đó, tôi luôn hoàn thành ra những sản phẩm tốt và thường được cô khen ngợi.

Tôi nghĩ rằng việc được tạo điều kiện để làm việc theo tốc độ của chính mình đã giúp tôi hoàn thành những sản phẩm tốt. Ngoài ra, năm đó tôi còn được tham gia hùng biện tại cuộc thi “Junior Star” của trường và trải nghiệm những sự kiện theo dịp lễ như “Tết Fair”.

Những điều tôi được làm vào năm lớp 4 ấy không phải những điều lớn lao. Chúng không khiến tôi trở thành một thần đồng trẻ, cũng không tu luyện cho tôi đạt được những giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, có lẽ những trải nghiệm ấy là một phần quan trọng trong tôi. Tôi có thể không nhớ hết kiến thức hay những gì tôi đã được dạy vào năm lớp 4. Nhưng tôi nhớ mình đã cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhớ những buổi học nhảy zumba, và tôi nhớ mình đã được các thầy cô quan tâm, chấp nhận là chính tôi, mặc tôi có là ai hay có phong cách như thế nào.

“Dáng vẻ của một đứa trẻ hạnh phúc là điều không thể bắt chước được”. Tôi nghĩ rằng dù sự hạnh phúc tôi tìm thấy ở Wellspring không phải thứ gì lớn lao về bản chất, nhưng việc được học tập trong một môi trường thúc đẩy sự hạnh phúc và sức khỏe tinh thần của học sinh có ý nghĩa sâu sắc đối với sự trưởng thành, phát triển trong tôi. “Hạnh phúc và giáo dục có mối quan hệ mật thiết”, Nel Noddings từng viết. Bởi khi một học sinh hạnh phúc, em không chỉ mỉm cười nhiều hơn. Học sinh đó sẽ học cách tò mò, dám thử, dám sai, biết kết nối và từng ngày trưởng thành.

Trong giáo dục, hạnh phúc có thể được hiểu gần hơn với cảm giác được thuộc về, được tự do khám phá và được phát triển thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Một nghiên cứu tại Đại học Warwick từng chỉ ra rằng những người có tâm trạng tích cực có năng suất cao đáng kể. Đối với học sinh, điều đó gợi cho tôi một suy nghĩ: khi ta cảm thấy an toàn và hạnh phúc với nơi mình học, ta không chỉ học hiệu quả hơn mà còn đủ tự tin để làm những điều ngoài vùng an toàn của mình.

Tôi đã may mắn tìm thấy cảm giác ấy tại Wellspring. Tại đây, tôi chưa từng cảm thấy mình cần phải là một học sinh hoàn hảo để được công nhận. Năm cấp hai của tôi là một chặng đường đầy sóng gió đối với phụ huynh và thầy cô. Tôi nhớ bản thân là một học sinh có học lực kém và ít tiềm năng. Chính vì vậy, tôi càng không thể tưởng tượng vài năm sau mình sẽ đứng trên sân khấu tranh biện hay đứng đầu dẫn dắt một câu lạc bộ. Các thầy cô tại Wellspring đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội được ước mơ và được làm những điều vượt ngoài vùng thoải mái của mình. Sự khích lệ, chấp nhận và rộng mở trong những giá trị mà tôi nhận được từ môi trường học tập tại Wellspring đã đóng góp một phần lớn cho sự trưởng thành của tôi.

Bây giờ, khi đang ở năm cuối cấp, tôi nhận ra điều đáng tự hào nhất tôi mang theo không phải là những thành tích tôi đã đạt được, mà chính là khi tôi nghĩ về cô bé học lớp 6 năm ấy, tôi biết cô bé ấy sẽ tự hào về tôi ở hiện tại.

Nếu mỗi học sinh là một hạt giống, thì mái trường chính là đất ấp iu từng mầm non và giúp chúng phát triển theo cách của riêng mình. Dù cây trưởng thành cao hay thấp, có nhiều hoa và quả hay không, điều quan trọng chính là chúng được phát triển theo những cách riêng và chúng biết mình luôn có thể trở nên tốt hơn. Tôi không biết mình có phải “cái cây thành công nhất” không, nhưng tôi biết tôi được chấp nhận là một độc bản của chính mình tại Wellspring.

Vậy nên nếu sau này còn có ai hỏi tôi: “Sao bạn đi học xa thế?”, tôi sẽ không trả lời bằng số phút hay quãng đường di chuyển. Tôi sẽ kể về cô bé lớp 6 từng lo sợ mình không đủ tốt, về những lần tôi được ước mơ và những lần tôi được bắt đầu lại, những lần dám thử mà đã tạo ra tôi của hôm nay. Năm cuối cùng của tôi tại Wellspring càng khiến tôi trân trọng quãng đường ấy. Tôi nhận ra, mỗi ngày đi học, tôi đi xa hơn để đi xa hơn chính mình của ngày hôm qua. Tôi không ngại đi học xa hay phải dậy sớm, bởi vì ở Wellspring, tôi tìm thấy một nơi mà tôi đủ hạnh phúc để lớn lên.

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