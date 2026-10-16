Sáng mãi niềm tin

Cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn tỉnh nghe thuyết minh viên giới thiệu ý nghĩa các tư liệu, hiện vật về các thành tựu của Lạng Sơn trong quá trình xây dựng và phát triển tại Bảo tàng tỉnh Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 17/10/1950 đã là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện quân Pháp rút khỏi thị xã Lạng Sơn, đánh dấu thắng lợi quan trọng của quân và dân ta trong Chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo bước chuyển biến có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Những ngày không quên

Ngày 12/8/1950, Trung ương Đảng ra chỉ thị xác định Chiến dịch Biên giới là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên, căn dặn cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tiêu diệt địch. Người chỉ thị: “Chiến dịch này chỉ cho đánh thắng, không cho đánh bại”. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư lệnh mặt trận Biên giới khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ cho Tỉnh ủy Cao Bằng và Tỉnh ủy Lạng Sơn huy động lực lượng, phương tiện phục vụ chiến dịch.

Tại Lạng Sơn, Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ toàn tỉnh, phổ biến tình hình, phát động phong trào thi đua với quyết tâm “Tất cả cho chiến trường đánh thắng”. Từ các địa phương, phong trào đóng góp sức người, sức của diễn ra sôi nổi, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo đảm hậu cần cho chiến dịch.

Ngày 16/9/1950, quân ta nổ súng tiến công cứ điểm Đông Khê trên đường số 4. Sau hai ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân ta giành thắng lợi, mở màn cho những trận đánh tiếp theo trên toàn tuyến. Từ ngày 3 đến ngày 8/10/1950, quân ta tiêu diệt hai binh đoàn chủ lực của Pháp, đánh tan cánh quân cứu viện từ Hà Nội lên, đẩy quân địch vào thế bị động, buộc phải rút khỏi nhiều vị trí quan trọng.

Trên tuyến đường số 4, từ Đình Lập đến Thất Khê (Tràng Định), bộ đội địa phương và dân quân du kích liên tục tập kích, tiêu hao sinh lực địch, phối hợp với bộ đội chủ lực làm tan rã hệ thống phòng thủ của đối phương. Ngày 10/10/1950, quân Pháp rút khỏi Thất Khê, huyện Tràng Định được giải phóng. Ngày 13/10/1950, địch rút khỏi Na Sầm, Đồng Đăng, hai huyện Văn Uyên và Thoát Lãng được giải phóng. Đến ngày 17/10/1950, quân Pháp rút khỏi thị xã Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, đánh dấu thắng lợi quan trọng của quân và dân ta trong Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Những ngày tháng ấy vẫn in đậm trong ký ức của những người từng chứng kiến thời khắc quê hương được giải phóng. Cụ Lê Văn Lộc, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Tri chia sẻ: Bấy giờ, chúng tôi đến khu vực gần đầu cầu Kỳ Cùng xem quân Pháp rút chạy. Khi rút đi, họ đưa theo cả vợ con và một số người làm việc cho chính quyền cũ. Sau đó, đoàn quân giải phóng tiến vào thị xã, người dân từ khắp nơi nô nức trở về. Sau mấy năm phải rời xa quê hương, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

Cán bộ, đảng viên phường Kỳ Lừa tìm hiểu lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh tại Đình Háng Pài, xã Đồng Đăng

Đằng sau thắng lợi ấy là sự đóng góp to lớn, bền bỉ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, toàn tỉnh huy động 290.146 ngày công phục vụ tiếp tế, vận tải; tổ chức 5 đại đội dân công với tổng quân số 2.000 người tham gia phục vụ chiến dịch; đào 3.643 hầm hào chiến đấu, bạt 56 quãng đường, phá 19 cầu cống để cản bước tiến của quân địch. Nhân dân còn đóng góp 200 tấn thóc, 2.500 tấn ngô cùng nhiều loại thực phẩm khác, góp phần bảo đảm lương thực cho gần 30.000 bộ đội tham gia chiến dịch.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô huy động sức người, sức của mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và lòng yêu nước của Nhân dân Lạng Sơn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Từ hậu phương đến tiền tuyến, từ lực lượng vũ trang đến đồng bào các dân tộc, tất cả cùng hướng về mục tiêu chung, góp sức làm nên thắng lợi.

Ngày 17/10/1950 vì thế không chỉ là dấu mốc quân Pháp rút khỏi thị xã Lạng Sơn mà còn mở ra chặng đường mới đối với địa phương. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát bởi chiến tranh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, củng cố chính quyền cách mạng, tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến và kiến thiết đất nước.

Viết tiếp truyền thống

Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua, tinh thần Chiến thắng Biên giới năm 1950 vẫn là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nếu trong những năm tháng kháng chiến, sức mạnh của Lạng Sơn được hun đúc từ lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thì hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp bằng khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Trên nền tảng đó, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đẩy mạnh, từng bước khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển.

Đảng viên phường Kỳ Lừa nghiên cứu lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Tại khu vực đô thị trung tâm, tinh thần đổi mới được thể hiện qua những nhiệm vụ cụ thể gắn với yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh, thành viên Tổ công tác số 1 phụ trách đảng bộ 4 phường cho biết: Kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thêm tự hào về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Phát huy truyền thống đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bốn phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh và Lương Văn Tri đã chủ động ổn định tổ chức, củng cố hệ thống chính trị, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Thời gian qua, kinh tế thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy vai trò động lực của đô thị trung tâm. Công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số, thu ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, toàn tỉnh huy động 290.146 ngày công phục vụ tiếp tế, vận tải; tổ chức 5 đại đội dân công với tổng quân số 2.000 người tham gia phục vụ chiến dịch; đào 3.643 hầm hào chiến đấu, bạt 56 quãng đường, phá 19 cầu cống để cản bước tiến của quân địch. Nhân dân còn đóng góp 200 tấn thóc, 2.500 tấn ngô cùng nhiều loại thực phẩm khác, góp phần bảo đảm lương thực cho gần 30.000 bộ đội tham gia chiến dịch.

Không chỉ vậy, tinh thần phát huy truyền thống được thể hiện từ những việc làm gần gũi với đời sống hằng ngày. Đó là cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, sâu sát địa bàn, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; là sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; là nỗ lực đổi mới sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng của các doanh nghiệp. Cùng đó, việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo tồn di sản lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên được chú trọng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tạo nguồn lực cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, các động lực tăng trưởng tiếp tục được phát huy; thu ngân sách đạt 21.915 tỷ đồng, bằng 162,6% dự toán. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đối ngoại được đẩy mạnh.

Kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ. Từ tinh thần chiến đấu kiên cường năm xưa đến khát vọng đổi mới hôm nay, mạch nguồn truyền thống vẫn được tiếp nối bằng trách nhiệm, sự đoàn kết và ý chí vượt khó. Đó cũng là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.