Sắc đỏ nhấn chìm sắc xanh

Đại chiến thành Milan diễn ra trong hoàn cảnh hai đội đang sở hữu trạng thái tinh thần trái ngược. AC Milan vừa nhận thất bại 2-4 trước Bologna ngay tại San Siro, trong khi Inter giành chiến thắng 2-0 trên sân Venezia để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, không vì vậy mà có thể đánh giá thấp nửa đỏ thành Milan. Bởi lẽ, dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, Milan hướng tới cách tiếp cận giàu tính tổ chức, khai thác những tình huống chuyển đổi và tốc độ của các cầu thủ tấn công. Christian Pulisic có thể giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với hàng tiền đạo, trong khi Luka Modric mang tới khả năng điều tiết nhịp độ.

Còn đối với Inter của Cristian Chivu, với nền tảng chiến thuật ổn định cùng khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, tận dụng chiều rộng sân và những pha xâm nhập của các tiền vệ giúp Nerazzurri tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Với chiến thuật của Amorim và Chivu, thì đội nào làm chủ được khu trung tuyến trong màn đối đầu vào rạng sáng 1/11, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và AC Milan của Ruben Amorim là đội xuất sắc hơn, do vậy Rossoneri đã đè bẹp nhà ĐKVĐ Serie A một cách thuyết phục, với tỉ số 3-1.

Đúng như giới phân tích nhận định, phong độ hiện tại của Milan và Inter trong thời điểm này không đóng vai trò quyết định trong trận derby thành Milan vào rạng sáng 1/11. Theo đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đôi “dưới cơ” - Milan đã nhập cuộc đầy tốc độ và chỉ mất 4 phút để mở tỷ số. Moreira vượt qua Carlos Augusto bên cánh phải trước khi thực hiện quả tạt chính xác để Christian Pulisic đánh đầu tung lưới thủ môn Martinez. Khi Inter chưa kịp ổn định đội hình, đội chủ nhà tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 10. Từ quả phạt góc của Moreira, Adrien Rabiot nhận bóng rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Nhận 2 bàn thua sớm, Inter rơi vào trạng thái mất cân bằng, các cầu thủ áo xanh đen liên tục xử lý thiếu chính xác, để mất bóng ngay ở những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trong thế trận “hoảng loạn”, Nerazzurri bất ngờ tìm được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 22. Từ một tình huống phạt góc, Manuel Akanji đưa bóng đến vị trí của Alessandro Bastoni để trung vệ này đánh đầu thành bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Song chỉ mất hơn 20 phút, Milan lại tái lập khoảng cách 2 bàn, khi vào phút 43, Moreira - cầu thủ đang thi đấu nổi bật nhất bên phía Rossoneri tung cú sút chân phải hiểm hóc, không cho Martinez cơ hội cản phá, khép lại hiệp một đầy kịch tính.

Quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa, sang hiệp hai, Inter nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Ở chiều ngược lại, Milan chủ động chơi thấp, tổ chức phòng ngự chặt chẽ để bảo vệ lợi thế. Và dù hiệp 2 có tới 5 phút bù giờ, nhưng Milan vẫn xuất sắc bảo toàn chiến thắng 3-1. Kết quả này đã mang lại niềm tin của người hâm mộ Rossoneri dành cho HLV Ruben Amorim, đồng thời chặn đứng chuỗi bất bại của Inter, dù đối thủ cùng thành phố đang là đội bóng ngự trên đỉnh BXH Serie A.