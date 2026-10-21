Ronaldo được HLV bảo vệ

HLV Postecoglou an ủi Ronaldo.

Ronaldo trải qua trận đấu đáng quên ở vòng 10 Saudi Pro League khi liên tiếp phung phí những cơ hội thuận lợi. Siêu sao 41 tuổi thậm chí không thể tận dụng cơ hội từ chấm phạt đền dù Al-Nassr vẫn giành trọn 3 điểm.

Joao Felix ghi bàn duy nhất giúp đội bóng giành chiến thắng trước Neom. Tuy nhiên, điều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sau trận đấu lại là cách Postecoglou đối xử với người đội trưởng. Đoạn video lan truyền trên X cho thấy nhà cầm quân người Australia chủ động tiến đến trò chuyện với Ronaldo. Postecoglou dành thời gian trao đổi, thể hiện sự động viên dành cho học trò sau màn trình diễn không như ý.

Sự ủng hộ ấy tiếp tục được ông thể hiện trong buổi họp báo sau trận. Thay vì chỉ trích những cơ hội bị bỏ lỡ, Postecoglou nhấn mạnh việc Al-Nassr tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm là tín hiệu tích cực, đồng thời khẳng định đội bóng sẽ cải thiện khả năng dứt điểm. "Đó là bản chất của bóng đá. Điều đáng mừng là chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội như vậy. Toàn đội sẽ tiếp tục làm việc để khắc phục những sai sót", ông chia sẻ.

Cách Postecoglou bảo vệ Ronaldo cho thấy ông muốn giải quyết khó khăn bằng sự đoàn kết thay vì đổ lỗi cá nhân. Trong bối cảnh siêu sao tuyển Bồ Đào Nha còn vướng tranh cãi với HLV Jorge Jesus ở tuyển quốc gia, sự động viên từ ban huấn luyện Al-Nassr có thể giúp anh giải tỏa áp lực sau một ngày thi đấu đáng quên.

Al-Nassr hiện đứng thứ 3 ở Saudi Pro League sau 9 trận. Họ kém đội đầu bảng Al-Qadisiyah 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.