Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, ông Kazem Gharibabadi cho biết, hai bên đã có 2 giờ thảo luận trong ngày 20-11, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung đàm phán.

Ông Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran coi vòng vây phong tỏa kinh tế là một hành động chiến tranh và sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để phá vỡ thế bao vây này. Ông Kazem Gharibabadi xác nhận Iran đã nêu rõ quan điểm này với các bên liên quan, bao gồm cả các quốc gia trung gian hòa giải.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng thừa nhận đất nước đang phải gồng mình đối phó với một cuộc chiến kinh tế “thầm lặng”. Ông Masoud Pezeshkian đánh giá, cuộc chiến này khó khăn và khốc liệt hơn nhiều so với các cuộc xung đột bằng tên lửa hay những hoạt động phá hoại trực tiếp.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn của Iran IRNA tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí đóng quân của quân đội Mỹ tại hai căn cứ không quân Riffa và Awali ở Bahrain.

Về phía Bahrain, giới chức nước này xác nhận một quả tên lửa đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp dân sự, gây ra hỏa hoạn. Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân di chuyển đến các địa điểm trú ẩn an toàn gần nhất ngay sau khi hệ thống còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.