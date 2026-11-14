OpenAI ra mắt GPT-6 Cyber

OpenAI chính thức giới thiệu GPT-6 Cyber, mô hình trí tuệ nhân tạo được phát triển nhằm phát hiện, kiểm tra và hỗ trợ khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm. Theo Reuters, sản phẩm mới được xếp vào mức Critical, cấp đánh giá năng lực an ninh mạng cao nhất trong Khung chuẩn bị ứng phó rủi ro của OpenAI.

Khác với những mô hình AI phục vụ các tác vụ phổ thông, GPT-6 Cyber được thiết kế dành riêng cho hoạt động nghiên cứu bảo mật chuyên sâu. Hệ thống có thể phân tích phần mềm, xác định điểm yếu, kiểm chứng khả năng khai thác và đề xuất phương án xử lý trước khi những lỗ hổng này bị tin tặc lợi dụng.

GPT-6 Cyber được giới thiệu là mô hình AI chuyên về an ninh mạng, có khả năng phát hiện và hỗ trợ khắc phục các lỗ hổng phần mềm.

Một trong những thành tích gây chú ý nhất đến từ quá trình kiểm tra trình duyệt Firefox. OpenAI cho biết các nhà nghiên cứu đã sử dụng GPT-6 Cyber để phát hiện 81 lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến, được Mozilla phân loại ở mức nghiêm trọng cao. Mô hình còn giúp xác định thêm 30 vấn đề bảo mật có mức độ nguy hiểm lớn hơn đánh giá ban đầu.

Sau khi tiếp nhận kết quả, Mozilla đã bắt đầu phát hành các bản vá nhằm bảo vệ người dùng. Đây được xem là minh chứng cho tiềm năng ứng dụng AI trong việc kiểm tra những hệ thống phần mềm phức tạp, vốn đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực của các chuyên gia an ninh mạng.

Theo thông tin được công bố, GPT-6 Cyber hỗ trợ các nhà nghiên cứu phát hiện 81 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong trình duyệt Firefox. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở Firefox, GPT-6 Cyber còn được thử nghiệm trên nhân Linux, thành phần cốt lõi của nhiều hệ điều hành và hệ thống máy chủ. Theo OpenAI, mô hình đã tái hiện 1.724 lỗ hổng và phát triển thành công phương thức khai thác đối với 948 trường hợp.

Đáng chú ý, 588 lỗ hổng trong số này trước đó chưa được phát hiện. OpenAI cũng đã chuyển 304 phát hiện bảo mật nghiêm trọng cho các nhà phát triển Linux, kèm đề xuất bản vá để hỗ trợ quá trình khắc phục.

Hiệu suất của GPT-6 Cyber cũng cho thấy bước tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Trong bài kiểm tra ExploitGym, mô hình mới đạt tỷ lệ thành công 48,5%, vượt mức 32,1% của GPT-5.6 Cyber. Đây là mức cải thiện tương đối khoảng 51%.

GPT-6 Cyber được báo cáo đạt tỷ lệ thành công 48,5% trong bài kiểm tra ExploitGym, vượt thế hệ tiền nhiệm GPT-5.6 Cyber.

Tuy nhiên, khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng mạnh hơn cũng đặt ra những lo ngại về nguy cơ công nghệ bị sử dụng sai mục đích. Một hệ thống có thể hỗ trợ chuyên gia bảo mật tìm ra điểm yếu cũng có thể trở thành công cụ nguy hiểm nếu rơi vào tay các nhóm tấn công mạng.

Vì vậy, OpenAI cho biết GPT-6 Cyber được huấn luyện để tuân thủ phạm vi kiểm thử được cấp phép. Trong một bài đánh giá, mô hình tránh thực hiện hành động khai thác ngoài phạm vi cho phép ở 99,93% trường hợp. Khi bổ sung các chỉ dẫn an toàn lúc triển khai, tỷ lệ này đạt 100% trong điều kiện thử nghiệm.

OpenAI cho biết GPT-6 Cyber được thiết kế với các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ sử dụng công nghệ vào hoạt động tấn công mạng trái phép.

Dù sở hữu năng lực vượt trội, GPT-6 Cyber chưa được phát hành rộng rãi. OpenAI hiện chỉ cấp quyền sử dụng cho một nhóm khách hàng đã được xác minh thuộc chương trình Daybreak Red, dành cho các hoạt động nghiên cứu bảo mật và kiểm thử xâm nhập hợp pháp.

Công ty dự kiến mở rộng quyền truy cập đến những khách hàng Daybreak Red được phê duyệt trong thời gian tới. Trong khi đó, phiên bản GPT-5.6 Cyber cũng được cung cấp cho các tổ chức đủ điều kiện trong chương trình.

GPT-6 Cyber hiện được giới thiệu là chỉ dành cho những khách hàng đã được xác minh trong chương trình Daybreak Red.

Sự xuất hiện của GPT-6 Cyber đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào an ninh mạng. Khi AI ngày càng có khả năng tự động phát hiện và kiểm chứng những lỗ hổng phức tạp, các doanh nghiệp có thêm công cụ bảo vệ hệ thống, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc kiểm soát công nghệ.