Núi lửa Philippines phun trào, cột tro bụi cao khoảng 3 km

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS), ngày 30/10, núi lửa Mayon tại tỉnh Albay, Philippines, xảy ra một đợt phun trào mạnh, tạo ra cột tro bụi bốc cao khoảng 3 km so với miệng núi lửa.

Đợt phun trào kéo dài gần 6 phút, bắt đầu lúc 11h53 và kết thúc lúc 11h59 giờ địa phương. PHIVOLCS cảnh báo tro bụi núi lửa có thể rơi xuống các khu vực Daraga, Guinobatan, Camalig và những địa phương lân cận thuộc tỉnh Albay.

Video núi lửa Mayon tại Philippines phun trào ngày 30/10. Video: PHIVOLCS

Ngay sau vụ phun trào, PHIVOLCS nâng cảnh báo núi lửa Mayon từ cấp 2 lên cấp 3 trong thang cảnh báo 5 cấp. Mức cảnh báo này cho thấy hoạt động của núi lửa đang bất ổn và nguy cơ xảy ra các đợt phun trào nguy hiểm hơn gia tăng. Trong vài ngày đến vài tuần tới, núi lửa có thể tiếp tục phun dung nham, đồng thời tạo ra các dòng khí nóng, tro bụi và đá vụn di chuyển với tốc độ cao xuống sườn núi.

PHIVOLCS cũng cảnh báo nguy cơ đá rơi, dung nham và các dòng bùn chứa tro bụi núi lửa chảy xuống vùng thấp, đặc biệt dọc theo suối và khe núi.

Trước tình hình trên, giới chức tỉnh Albay yêu cầu sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh núi lửa Mayon và cấm người dân đi vào khu vực này. Máy bay được khuyến cáo tránh khu vực gần đỉnh Mayon vì tro bụi núi lửa có thể gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không.

Thống đốc tỉnh Albay Noel Rosal quyết định cho học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp học tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 30/10 để bảo đảm an toàn.

Theo AFP, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại tại các thành phố và thị trấn xung quanh núi lửa Mayon.

Người dân tỉnh Albay, Philippines, đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe trước tro bụi từ vụ phun trào núi lửa Mayon ngày 30/10. Ảnh: Thông tấn xã Philippines (PNA)

Núi lửa Mayon cao khoảng 2.462 m, nằm ở tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 330 km về phía đông nam.

Theo Manila Times, trong số 24 núi lửa đang hoạt động tại Philippines, Mayon thường xuyên được giới chức theo dõi chặt chẽ do nguy cơ phun trào và ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh.

Tháng 6/2023, hơn 12.000 người sống ở sườn núi Mayon phải sơ tán đến các trung tâm trú ẩn để tránh tro bụi và khí độc từ núi lửa.

Philippines thường xuyên hứng chịu động đất và các vụ phun trào núi lửa do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất mạnh do sự tiếp xúc và dịch chuyển của các mảng kiến tạo.

Vụ phun trào núi Pinatubo năm 1991, khiến hơn 800 người thiệt mạng, là một trong những thảm họa núi lửa nghiêm trọng nhất tại Philippines trong những thập kỷ gần đây.