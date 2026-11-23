Hợp tác xã Toàn Liễu, xã Tân Cương, chuẩn bị khoảng 1.000 suất quà tặng với các sản phẩm đặc trưng, phục vụ nhu cầu khách hàng.

Những ngày này, tại HTX Yến Dương, xã Thượng Minh, không khí chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Theo chị Ma Thị Ninh, Giám đốc HTX Yến Dương, đơn vị đã chủ động chuẩn bị gần 70 tấn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027, gồm gạo nếp Tài, miến tráng tay cổ truyền, trà bí, trà bí gừng, mứt bí và nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, HTX chú trọng từ chất lượng nguyên liệu, quy trình chế biến đến bao bì, đồng thời xây dựng các bộ quà tặng với mức giá phù hợp nhiều nhóm khách hàng.

Với ngành chè, Tết Nguyên đán luôn là một trong những thời điểm tiêu thụ quan trọng trong năm. Nắm bắt nhu cầu thưởng trà và biếu tặng tăng cao, các HTX Trà Nguyên Long, Trà Hương Vân cùng nhiều cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh đang tích cực lựa chọn nguyên liệu, chế biến và đóng gói các dòng chè chất lượng cao. Không chỉ chú trọng hương vị, các đơn vị còn quan tâm đến hình thức trình bày, bao bì và giá trị văn hóa của sản phẩm.

Sự chủ động chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết của các HTX phản ánh bước chuyển trong tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Thay vì chỉ sản xuất theo mùa vụ và phụ thuộc vào thương lái, nhiều đơn vị đã quan tâm xây dựng kế hoạch gắn với nhu cầu thị trường, chủ động kết nối tiêu thụ, phát triển hệ thống phân phối và đẩy mạnh chế biến sâu. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và tính ổn định của sản phẩm.

Hợp tác xã Yến Dương, xã Thượng Minh, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 40 tấn gạo nếp đặc sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Thái Nguyên hiện có 1.007 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 288 làng nghề và 598 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng; trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 334 chủ thể có sản phẩm OCOP, trong đó 226 chủ thể là HTX, chiếm 67,66%. Những con số này cho thấy kinh tế tập thể đang giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Để hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tạo điều kiện để các đơn vị tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố. Cùng với đó, các chương trình tập huấn kỹ năng kinh doanh, bán hàng trực tuyến, livestream quảng bá sản phẩm được quan tâm triển khai, giúp HTX từng bước tiếp cận các phương thức tiêu thụ hiện đại.

Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh định hướng tiếp tục hỗ trợ các HTX kết nối thị trường, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và phát triển thương hiệu. Theo đó, Liên minh HTX sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối với doanh nghiệp, hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh; đồng thời hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán được xác định là cơ hội để các HTX giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiếp cận thêm khách hàng, mở rộng thị trường và tạo đầu ra ổn định, qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động.