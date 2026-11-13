Những tia nắng đầu đông

Minh hoạ: BH

Nhìn từ lăng kính thời tiết, đợt rét sâu đột ngột này là minh chứng rõ nét cho sự cực đoan của biến đổi khí hậu khi những hình thái giao mùa ngày càng khó đoán. El Nino mạnh mẽ khiến ranh giới của các mùa bị nhạt nhòa. Dự báo trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, diễn biến của El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng ở Việt Nam đồng thời với mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường khác. Tuy nhiên, nếu đổi mới tư duy có thể biến “nguy thành cơ”. Người nông dân và ngành nông nghiệp cần đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển đổi mùa vụ; thay đổi tư duy từ “thuần lúa” sang hệ sinh thái linh hoạt (lúa - tôm, cây trồng chịu mặn, cây cạn ít dùng nước). Đặt mình vào thế phải chủ động thích ứng, giống như cách xã hội đang vận hành và đổi thay từng ngày, đang phải đối diện với các biến động toàn cầu. Không thể ngăn gió lạnh, hay những cơn mưa dai dẳng “đột biến”, chúng ta chỉ có thể học cách đón nhận bằng sự chuẩn bị chu đáo bằng “cái đầu lạnh” đầy tỉnh táo.

Cái lạnh đầu mùa cũng là lúc chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự tương phản của địa lý và tình người. Ngay lúc này, khi người miền Bắc co ro đón đợt gió lạnh đầu tiên, thì khúc ruột miền Trung lại oằn mình gánh những trận mưa như trút nước, lũ dâng ngập ngầm tràn và đất đá sạt lở đe dọa cuộc sống sinh hoạt. Đơn cử như ở Huế, 43 trường đã phải cho học sinh nghỉ, nhằm đảm bảo an toàn do mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt. Nhiều xã miền núi Đà Nẵng phải sơ tán dân. Ở Thanh Hóa, chỉ một đêm, xã Nông Cống có khoảng 1.500 hộ dân tại 12/19 thôn bị ảnh hưởng ngập lụt. Một số đoàn cứu trợ lại lên đường, mang theo nước, mì tôm, các loại bánh...

Tình đồng bào ấy, thật trùng hợp, lại đang cộng hưởng mạnh mẽ cùng không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống văn hóa và sự sẻ chia của người Việt, tự bao đời nay luôn là “tấm áo phao” vững chãi nhất giúp chúng ta vượt qua mọi khắc nghiệt của thiên tai.

Nếu ở ngoài kia, gió lạnh đang khống chế vạn vật, thì tại nghị trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, không khí lại đang nóng lên bởi những quyết sách mang tính bước ngoặt. Những thảo luận tháo gỡ “nút thắt” cho Luật Điện lực, dồn lực cho hạ tầng xanh và an sinh xã hội chính là nỗ lực nhóm lên ngọn lửa năng lượng, làm ấm dòng chảy kinh tế đất nước trong giai đoạn nước rút cuối năm. Dự kiến, ngày 20/11/2026 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực sẽ được các đại biểu biểu quyết thông qua. Để khơi thông mọi nguồn lực và đưa đất nước tiến về phía trước, việc hóa giải các điểm nghẽn chính sách là mệnh lệnh không thể chậm trễ.

Cái lạnh đầu đông còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự sum vầy và sưởi ấm. Dù là hơi ấm từ bếp lửa gia đình, từ một cử chỉ thân thương, một cái nhìn trìu mến, hay từ những quyết sách vĩ mô của đất nước - tất cả đều hướng tới mục tiêu: không một ai bị bỏ lại phía sau.

Mùa đông có thể mang đến cảm giác lạnh giá, nhưng đó cũng là khoảng lặng cần thiết để chúng ta trân trọng và đón nhận những ngày nắng, những vận hội mới của đất nước.