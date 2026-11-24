Ka’ Tuyền giới thiệu các chi tiết trên những chiếc khăn do cô làm ra từ chất liệu có nguồn gốc thiên nhiên. Ảnh: Hà My

Những sắc màu bước ra từ lá rừng

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, những chiếc khăn lụa của Ka’ Tuyền có thể khiến người ta liên tưởng đến những bức tranh được vẽ bằng màu nước. Trên nền vải mềm mại, những chiếc lá hiện lên với đường gân, dáng hình và sắc độ khác nhau; chỗ đậm, chỗ nhạt, có chiếc ngả vàng, chiếc ánh cam, có chiếc lại chuyển sang màu tím, đen. Những cánh hoa nằm xen giữa tán lá, tạo nên những bố cục tự nhiên, phóng khoáng, không chiếc khăn nào có họa tiết hoàn toàn giống chiếc nào. Điều thú vị là tất cả những hình ảnh ấy không được vẽ bằng cọ, cũng chẳng phải sản phẩm của công nghệ in hiện đại. Chúng được tạo nên từ những chiếc lá, cánh hoa tươi được hái trong tự nhiên, kết hợp với nhiệt độ và kỹ thuật hấp thủ công. Người làm nghề không quyết định trước hoàn toàn màu sắc của từng chiếc lá. Chỉ khi hấp xong, người ta mới biết sắc màu của chiếc lá đó in trên lụa như thế nào.

Ka’ Tuyền giới thiệu những tấm khăn do mình thực hiện bằng niềm say mê đặc biệt. Cô cho biết, nguyên liệu vải được lựa chọn đều có nguồn gốc tự nhiên như cotton, lanh, lụa và tơ tằm. Trong đó, mỗi loại vải có đặc tính riêng, nhưng đều phải đáp ứng yêu cầu khắt khe để màu sắc và hình dáng của hoa lá có thể in lên bề mặt vải.

Để làm nên một chiếc khăn, Ka’ Tuyền thường mất khoảng 4 ngày. Trước hết, vải phải được xử lý bằng những nguyên liệu tự nhiên như bột giữ màu, bột chanh và một số thành phần hỗ trợ khác. Công đoạn này kéo dài khoảng một ngày, nhằm chuẩn bị bề mặt vải trước khi in hoa lá. Tiếp đó, cô phải vào rừng tìm hái những loại lá, hoa phù hợp để tạo họa tiết cho sản phẩm. Không phải loại lá nào cũng có thể tạo hình và cho màu như mong muốn. Ka’ Tuyền thường sử dụng lá của một số loài cây thuộc họ dầu, bạch đàn trắng, núc nác cùng nhiều loại thực vật khác. Hoa sao nhái, hoa dâm bụt cũng được cô sử dụng để trang trí trên khăn. “Phải là lá non mới có thể in lên màu được” - Ka’ Tuyền bật mí.

Sau khi chọn được hoa, lá, Ka’ Tuyền sắp xếp chúng lên mặt vải theo bố cục riêng. Tiếp đó, tấm vải được cuộn chặt cùng hoa lá, bọc kín để giữ hơi nước. Những cuộn vải được đưa vào nồi hấp trong nhiều giờ. Dưới tác động của nhiệt độ, màu sắc từ lá và hoa dần in lên từng thớ vải. Khi mở lớp vải, bóc tách những chiếc lá đã qua hấp, người làm nghề mới thực sự nhìn thấy thành quả. Có những chiếc lá vẫn giữ được dáng hình quen thuộc nhưng màu sắc đã thay đổi hoàn toàn, chúng có thể mang màu cam, đỏ hoặc nâu... Chính sự biến đổi ấy tạo nên nét hấp dẫn riêng của phương pháp in hoa lá tự nhiên.

Sau khi hấp, vải được tháo cuộn, nhẹ nhàng làm sạch và đem phơi. Thành phẩm là những chiếc khăn mang dấu ấn riêng của từng lần thực hiện. Không có hai tấm khăn hoàn toàn giống nhau, bởi nguyên liệu, cách sắp xếp hoa lá cùng sự biến đổi tự nhiên của màu sắc tạo nên những kết quả khác biệt. Bởi thế, mỗi chiếc khăn không chỉ là một sản phẩm thời trang thủ công mà còn giống như một lát cắt của thiên nhiên được lưu giữ trên nền vải.

Trở về để không đánh mất những điều ông bà để lại

Ka’ Tuyền bắt đầu tìm hiểu và thực hành kỹ thuật in hoa lá tự nhiên khoảng 3 năm trước. Nhưng hành trình đưa cô đến với những sản phẩm thủ công không đơn thuần bắt đầu từ mong muốn kinh doanh. Đó là kết quả của một quá trình thay đổi nhận thức, khi cô nhận ra những giá trị văn hóa của cộng đồng mình đang dần bị lãng quên. “Có một ngày tôi chợt nhận ra, mình là người thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số, lớn lên giữa những cánh rừng, nhưng khi được hỏi về nguồn cội, phong tục, tập quán và những tri thức mà ông bà từng có, bản thân lại không thể trả lời đầy đủ” - Ka’ Tuyền tâm sự.

Khách nước ngoài tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm làm bằng thủ công của Ka’ Tuyền. Ảnh: Hà My

Những người thân lớn tuổi trong gia đình lần lượt qua đời, mang theo nhiều kiến thức và kinh nghiệm chưa kịp truyền lại. Đặc biệt, sự ra đi của ông bà - những người từng có thể giải đáp mọi thắc mắc về cây cỏ, rừng núi và cách sống của người xưa, khiến cô nhận ra rằng, có những điều một khi đã mất đi sẽ không dễ dàng tìm lại được. “Có những điều mình không biết thì còn có thể đi hỏi, nhưng khi ông bà không còn nữa thì mình biết hỏi ai?”, suy nghĩ ấy trở thành động lực để Ka Tuyền quyết định trở về tìm hiểu những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

Cô bắt đầu đi tìm những người còn lưu giữ tri thức bản địa, học hỏi từ người lớn tuổi, kết nối với các cộng đồng dân tộc lân cận để tìm hiểu thêm về nghề thủ công, cách sử dụng cây rừng và những kinh nghiệm sinh hoạt truyền thống. Có những kiến thức tưởng như đã bị lãng quên, nhưng khi được hỏi lại, người già vẫn nhớ và có thể hướng dẫn cho thế hệ sau. Còn với Ka’ Tuyền, những loại cây mà cô sử dụng để in khăn đều là cây thuốc và cây thức ăn của dân tộc cô, vì thế mà cô học và nhớ rất nhanh. Ka’ Tuyền hiện đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh tại Tà Lài. Bên cạnh khăn in hoa lá tự nhiên, cô còn kết nối với các hộ làm nghề, giới thiệu sản phẩm đan lát và dệt thổ cẩm của cộng đồng.

Điều đáng quý ở Ka’ Tuyền là cô không muốn hành trình của mình chỉ dừng lại ở việc làm ra những chiếc khăn đẹp. Cô đang từng bước kết nối những người trong cộng đồng, đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ có con nhỏ, để cùng tham gia vào các hoạt động thủ công, tạo thêm cơ hội duy trì nghề, đồng thời cải thiện thu nhập. Cô đang hướng tới việc kết nối các nhóm theo từng khả năng và nhu cầu. Người lớn tuổi được khuyến khích tham gia những công việc thủ công phù hợp; phụ nữ có con nhỏ có thể tranh thủ thời gian để cùng làm sản phẩm. Với những người đàn ông ở độ tuổi khoảng 40-50, cô kết nối trong các hoạt động đi rừng, nhận diện cây cối và chia sẻ tri thức bản địa. Còn với trẻ em, cô chú trọng việc học tiếng Anh song song với việc học lại tiếng nói của dân tộc mình. Đó là cách Ka’ Tuyền lựa chọn để việc bảo tồn văn hóa không trở thành một hoạt động tách rời cuộc sống.

Ka’ Tuyền vẫn đang là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Lâm nghiệp. Kiến thức về cây cối, môi trường và thiên nhiên mà cô tích lũy được từ thực tế cũng như trong quá trình học tập trở thành lợi thế để tiếp tục khám phá các loại nguyên liệu tự nhiên.

Từ những chiếc lá bình dị trong rừng, Ka’ Tuyền đang tạo nên những sản phẩm có giá trị riêng bằng sự kiên trì và niềm say mê. Cô không đặt mục tiêu phải nhanh chóng mở rộng quy mô hay biến nghề thủ công thành một mô hình kinh doanh lớn. Điều cô mong muốn trước hết là có thêm người cùng làm, cùng học và cùng gìn giữ những tri thức mà thế hệ trước đã trao truyền.