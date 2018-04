Nhận dạng tên trộm đi khập khiễng, đột nhập tiệm vàng cuỗm 700 triệu

Kẻ trộm tiệm vàng ở Nghệ An bịt kín phần đầu, tay trái cầm dao, cao khoảng 1m7, chân đi khập khiễng.

Ngày 1/4, thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Khanh đóng tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ do ông Hoàng Văn Khanh làm chủ, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Trong ảnh: Tiệm vàng nơi xảy ra vụ trộm. (Ảnh: Zing)

Theo người làm công cho tiệm vàng, khoảng 6h ngày 29/3, chị đến mở cửa hàng thì phát hiện tủ bị cạy, nhiều vàng tây, bạc bị kẻ gian lấy mất, tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng. Rất may, chủ nhà cất vàng thật trong két sắt nên không mất. Trong ảnh: Hình ảnh tên trộm trong tiệm vàng được camera an ninh ghi lại. (Ảnh: ANTĐ)

Camera an ninh của cửa hàng ghi lại, tên trộm đột nhập lúc rạng sáng ngày 29/3, leo lên tầng 4, phá cửa đột nhập vào trong nhà. Thông tin trên Vietnamnet cho biết, kẻ trộm bịt kín phần đầu, tay trái cầm dao, cao khoảng 1m7, chân đi khập khiễng. Trong ảnh: Tên trộm tay trái cầm dao, tay phải lấy cắp tài sản. (Ảnh: Vietnamnet)

Vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Thị trấn Tân Kỳ, nơi có tiệm vàng Ngọc Khanh. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.