Nguồn cung xăng E10 ổn định

Cùng với đó, năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay, cả nước có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất đạt 1,410 triệu mét khối/tháng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học hiện khoảng 1 triệu mét khối/tháng. Như vậy, năng lực pha chế, phối trộn cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường và vẫn còn dư địa để phục vụ việc triển khai lộ trình trong thời gian tới. Lũy kế từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 10, tổng lượng xăng sinh học E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu mét khối; trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, xăng E5 chiếm 7,91%.

Đối với nguồn cung nguyên liệu, ba nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu E100 đang hoạt động tiếp tục duy trì sản xuất, cung ứng cho thị trường. Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang rà soát khả năng khôi phục những nhà máy đã đầu tư, phát triển dự án mới và mở rộng nguồn nguyên liệu trong nước.

Cũng theo Bộ Công Thương, giá bán xăng sinh học E10 cơ bản được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế diễn biến phức tạp. Đặc biệt, gần đây, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp điều hành, trong đó có các chính sách về thuế, phí nhằm góp phần giảm giá xăng dầu, ổn định thị trường năng lượng.

Tại kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ trước. Đáng chú ý, giá xăng E10 thấp hơn xăng E5 khoảng 148 đồng/lít, góp phần ổn định mặt bằng giá xăng dầu trên thị trường.