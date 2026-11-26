Khách tham quan tìm hiểu những sản phẩm từ quế Trà Leng tại triển lãm “À! Quế Trà Leng”. Ảnh: XUÂN SƠN

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) của Bảo tàng Đà Nẵng, do nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng, chính quyền và người dân xã Trà Leng, doanh nghiệp, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Sự kiện có nhiều hoạt động đặc sắc. Từ buổi chiếu phim ngắn “Thớ sần” do nhóm sinh viên dự án sản xuất, kết hợp giữa thể loại tài liệu và kể chuyện với phong cách hình ảnh điện ảnh tự nhiên, mộc mạc, quảng bá văn hóa vùng cao gắn với cây quế. Bên cạnh đó là triển lãm tranh, ảnh về cây quế trong đời sống bản địa; giới thiệu sản phẩm điêu khắc nghệ thuật trên chất liệu vỏ và gỗ quế Trà Leng, trưng bày các sản phẩm chế biến từ quế.

Đặc biệt, khách tham quan có thể hòa mình vào các hoạt động - tham gia trả lời các câu đố xoay quanh cây quế Trà Leng từ công dụng và những giá trị văn hóa gắn liền với đời sống người dân địa phương; trải nghiệm ẩm thực từ quế hay tham gia workshop điêu khắc họa tiết trên vỏ quế theo hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thu và đội ngũ hỗ trợ... Mọi người cũng có thể check-in chụp ảnh tại không gian photobooth để chia sẻ lên mạng xã hội.

Bạn Cao Thùy Linh, Trưởng nhóm dự án “Quế ơi quế à” chia sẻ, thông qua các trải nghiệm, khám phá và tương tác trực quan tại sự kiện, dự án hy vọng mang lại những trải nghiệm bổ ích cho người dân và du khách, góp phần mang những giá trị của cây quế Trà Leng đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ; từ đó khơi gợi sự quan tâm, trân trọng và ý thức gìn giữ, lan tỏa văn hóa địa phương.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây quế Trà Leng. Ảnh: XUÂN SƠN

Tình cờ biết đến triển lãm khi tham quan Bảo tàng Đà Nẵng, chị Châu Thị Mai Thảo, du khách từ Huế lần đầu tiên mục sở thị những sản phẩm từ quế Trà Leng, đặc biệt là những tác phẩm điêu khắc tinh xảo. “Đây là một sự kiện ý nghĩa của các bạn trẻ, giới thiệu rất cụ thể về cây quế thông qua những câu chuyện, hình ảnh và sản phẩm, giúp khách tham quan hiểu hơn về sản vật của vùng cao”, chị Thảo chia sẻ.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, địa phương đã vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quảng bá gian hàng, đồng hành cùng sinh viên tại sự kiện lần này. “Một trong những định hướng lớn của chúng tôi là nỗ lực xây dựng và quảng bá những sản phẩm OCOP, những sản phẩm mang tính sáng tạo cao, trong đó sản phẩm điêu khắc, sản phẩm tinh dầu quế vốn được thị trường ưa chuộng trong thời gian qua”, ông Nghĩa cho biết.

Đánh giá cao nỗ lực của người trẻ từ dự án “Quế ơi quế à”, theo ông Nghĩa, việc phát triển thương hiệu cây trồng chủ lực quế Trà Leng là điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Leng quan tâm. Trong đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh cây quế gắn với văn hóa địa phương. Trên cơ sở đó, dự án trên là một trong những hoạt động rõ nét, đưa câu chuyện về cây quế đến với đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.