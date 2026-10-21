Nghề chế biến gỗ ở Tây Cốc

Vận chuyển ván gỗ sau bóc đi phơi sấy tại cơ sở chế biến gỗ Thái Bình.

Hoạt động chế biến tại đây hình thành chuỗi từ thu mua, tập kết nguyên liệu đến sơ chế, bóc gỗ, sản xuất ván ép, băm dăm và đóng pallet. Gỗ sau khi sơ chế được đưa đi nhiều địa phương để tiếp tục chế biến thành các sản phẩm gỗ công nghiệp, phục vụ nhu cầu thị trường.

Việc hình thành cụm cơ sở chế biến giúp Tây Cốc trở thành đầu mối tiêu thụ nguyên liệu gỗ từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hoạt động này tạo việc làm tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy các dịch vụ vận tải, thu mua, cung ứng nguyên liệu.

Ông Hoàng Thái Bình, Chủ cơ sở chế biến gỗ Thái Bình, thôn Phố Cốc chia sẻ: Tây Cốc có lợi thế là giáp với các vùng nguyên liệu gỗ dồi dào, ngoài của Phú Thọ thì Lào Cai, Tuyên Quang là nguồn cung nguyên liệu chủ yếu. Nghề chế biến gỗ có nhiều công đoạn, trong đó có những công việc phụ nữ và trung niên có thể tham gia, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương

Từ thực tế sản xuất ở Tây Cốc có thể thấy, khi vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến được kết nối, giá trị của sản phẩm lâm nghiệp được nâng lên theo từng công đoạn. Đây cũng là cơ sở để hình thành mối liên kết ổn định hơn giữa hộ trồng rừng, cơ sở thu mua và doanh nghiệp chế biến.

Nghề chế biến gỗ nơi đây tạo việc làm cho người dân với nguồn thu nhập ổn định.

Có thể thấy, nếu trước đây nhiều cơ sở chủ yếu hoạt động ở quy mô hộ gia đình, thiết bị sản xuất đơn giản, thì giờ đây ngày càng có nhiều cơ sở quan tâm đầu tư nhà xưởng, máy móc, tổ chức lại sản xuất và tìm kiếm thị trường ổn định. Hệ thống cơ sở này góp phần quan trọng trong tiêu thụ gỗ rừng trồng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp.

Sự phát triển của các cơ sở chế biến cũng tạo mối liên kết ngày càng rõ hơn giữa người trồng rừng và doanh nghiệp. Khi có thị trường tiêu thụ, người dân có thêm động lực đầu tư chăm sóc rừng, nâng cao năng suất, chất lượng gỗ. Doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định sẽ chủ động hơn trong sản xuất, giảm chi phí thu mua, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Nghề chế biến gỗ còn góp phần thúc đẩy nghề trồng rừng trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Cốc đánh giá: Để nghề chế biến gỗ phát triển bền vững, việc nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu là yếu tố quan trọng. Người trồng rừng cần quan tâm đến giống cây, kỹ thuật chăm sóc và chu kỳ khai thác; doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với các hộ trồng rừng, hình thành vùng nguyên liệu phù hợp với yêu cầu chế biến.

Cùng với đó, đổi mới công nghệ cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở chế biến. Đầu tư máy móc hiện đại sẽ giúp tăng năng suất, góp phần giảm hao hụt nguyên liệu, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, hướng đến những đơn hàng có yêu cầu cao hơn.