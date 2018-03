Nghệ An khởi tố phụ huynh đánh giáo sinh mầm non

Liên quan đến vụ việc phụ huynh học sinh đánh giáo sinh thực tập đang mang thai phải nhập viện tại Nghệ An, ngày 30/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Làm nhục người khác.