Ngành du lịch hướng tới net zero

Du khách đạp xe khám phá rừng và tham quan các di tích tại Căn cứ Tà Thiết. Ảnh: Ngọc Liên

Trong hành trình phát triển các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, thành phố đang từng bước thay đổi diện mạo ngành du lịch, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có. Đặc biệt, việc kết nối, hợp tác với các đơn vị lữ hành, thám hiểm hàng đầu Việt Nam góp phần mở ra hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Ða dạng sản phẩm du lịch xanh

Đồng Nai có hơn 370 ngàn hécta rừng và đất quy hoạch 3 loại rừng. Đây là lợi thế để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đa dạng sinh học. Cùng với lợi thế từ những cánh rừng, các doanh nghiệp lữ hành và điểm đến tại Đồng Nai cũng tích cực hưởng ứng xu hướng du lịch xanh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nổi bật với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới và tính đa dạng sinh học cao. Những năm qua, VQG Cát Tiên đã sớm triển khai phát triển du lịch sinh thái theo hướng giảm phát thải, tiến tới net zero.

Du khách khám phá rừng tự nhiên tại Đồng Nai.

Là một trong những điểm đến nổi tiếng của thành phố, thời gian qua, VQG Cát Tiên đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn thiên nhiên, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Trần Văn Bình, Phó Giám đốc VQG Cát Tiên cho biết: Những năm qua, nhiều loại hình du lịch sinh thái đã được phát triển tại vườn như: Du lịch trải nghiệm, khám phá các sinh cảnh rừng nhiệt đới; du lịch thể thao, trải nghiệm xuyên rừng; du lịch chuyên đề khoa học, nghiên cứu, thực tập, giáo dục môi trường…

Đặc biệt, trong năm 2026, VQG Cát Tiên phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Oxalis (tỉnh Quảng Trị) xây dựng các tour khám phá rừng mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Những loại hình du lịch này mang đến trải nghiệm độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên Việt Nam ra thế giới.

Lượng du khách đến tham quan VQG Cát Tiên ngày càng tăng, góp phần tạo nguồn thu phục vụ công tác quản lý, bảo tồn rừng. Bên cạnh đó, du lịch sinh thái còn tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương thông qua các hoạt động hướng dẫn du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay và cung cấp sản phẩm địa phương.

Chia sẻ trong chuyến tham quan VQG Cát Tiên, bà Trần Thị Lan Anh, du khách đến từ phường Bàn Cờ (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Đây là điểm đến lý tưởng đối với du khách, nhà khoa học đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu. Theo bà Trần Thị Lan Anh, VQG Cát Tiên từ lâu đã là điểm đến của gia đình bà vào mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa hoa muồng đào nở rộ. Bà mong muốn thành phố có thêm nhiều sản phẩm du lịch chất lượng, đáp ứng các tiêu chí xanh, bền vững, hướng tới net zero.

Đồng Nai hiện có 3 đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố thông qua, gồm các đề án của: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (xã Định Quán), Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (phường Trị An) và VQG Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên). Các đề án góp phần tạo nền tảng để Đồng Nai xây dựng, phát triển hệ sinh thái du lịch rừng bền vững; khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và di tích lịch sử gắn với yêu cầu bảo tồn, phát triển bền vững.

Phát triển du lịch có trách nhiệm

Việc phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị quản lý rừng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Đồng Nai phát triển, hội nhập quốc tế; đồng thời mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội và môi trường.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang trở thành thách thức toàn cầu, phát triển du lịch sinh thái bền vững có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ thiên nhiên, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Nhằm góp phần bảo đảm GRDP thành phố năm 2026 tăng 11%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kịch bản tăng trưởng các lĩnh vực thuộc ngành quản lý trong quý IV-2026. Kịch bản đề ra các giải pháp theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% của thành phố.

Là doanh nghiệp vừa hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình du lịch Caravan “Giảm phát thải 2026”, xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực xã Định Quán, thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Nho Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Meerkat Travel (xã Định Quán) chia sẻ: Meerkat Travel hướng đến du lịch bền vững và bảo vệ môi trường bằng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Qua nhiều năm phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm thiên nhiên và nâng cao ý thức cộng đồng, Meerkat Travel đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên 4 nền tảng: sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Chương trình du lịch Caravan “Giảm phát thải 2026”.

Theo ông Nguyễn Nho Kiên, với sứ mệnh của mình, Meerkat Travel đưa con người đến gần hơn với thiên nhiên, cộng đồng dân cư bản địa và các sản phẩm nông nghiệp tốt cho sức khỏe; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Về tầm nhìn, doanh nghiệp hướng đến hình thành mô hình kinh tế xanh, bền vững, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, nhất là khách hàng của Meerkat Travel.

Doanh nghiệp cũng định hướng các sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng, giàu tính nhân văn, gần gũi thiên nhiên và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Trên cơ sở đó, Meerkat Travel đặt ra những mục tiêu cụ thể trong các tour phục vụ du khách như: mỗi du khách đóng góp 1 cây xanh thông qua hoạt động trồng cây trong các chuyến tham quan; từng bước loại bỏ đồ nhựa dùng một lần, thay chén nhựa bằng chén gáo dừa, hạn chế sử dụng chai nhựa; khuyến khích sử dụng vật dụng có thể tái sử dụng nhiều lần hoặc làm từ vật liệu thân thiện với môi trường…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu bảo tồn thiên nhiên thông qua những nguyên tắc cụ thể như: không chặt cây, không đụng chạm thú rừng.