Nét đẹp chợ phiên Ngàm Pốc

Một góc rộng chợ phiên Ngàm Pốc.

Chợ phiên Ngàm Pốc là chợ vùng cao thuộc xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (cũ). Trước đây, chợ có tên là chợ Yên Khương, sau đó được đổi tên thành chợ Ngàm Pốc, theo tên của bản Ngàm - nơi phiên chợ diễn ra. Vào ngày thường, chợ bắt đầu từ khoảng 5 giờ - 7 giờ sáng. Vào mùa thu hoạch nông sản hoặc dịp diễn ra lễ hội, thời gian họp chợ có thể kéo dài đến trưa, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

Khi trời còn mờ sương, người dân từ các bản đã mang theo nông sản, sản vật do gia đình trồng trọt, chăn nuôi hoặc thu hái để bày bán. Những mặt hàng dân dã xen giữa sắc màu trang phục truyền thống tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống nơi miền sơn cước.

Những mặt hàng dân dã xen giữa sắc màu trang phục truyền thống tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống nơi miền sơn cước.

Điều dễ nhận thấy ở chợ Ngàm Pốc là sự gần gũi, chân thành trong cách người dân mua bán, giao tiếp. Người bán vui vẻ giới thiệu sản phẩm, người mua thong thả lựa chọn; giữa những cuộc trao đổi hàng hóa là lời hỏi thăm, câu chuyện về gia đình, mùa vụ. Phiên chợ vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, sẻ chia sau những ngày lao động.

Du khách trò chuyện cùng người bán hàng tại chợ Ngàm Pốc.

Sự gần gũi, thân thiện cùng nụ cười hồn hậu trong cách người dân giao tiếp với khách.

Sức hấp dẫn của chợ phiên Ngàm Pốc còn đến từ những sản vật mang đậm dấu ấn địa phương. Trên các sạp hàng, rau rừng, hoa chuối, măng, khoai, sắn, hạt mắc khẻn cùng nhiều loại nông sản khác được bày bán. Phần lớn sản phẩm do người dân tự trồng trọt, chăn nuôi hoặc thu hái, phản ánh sự cần cù trong lao động và sự gắn bó của đồng bào với thiên nhiên.

Một số sản vật địa phương được người dân bày bán tại chợ phiên Ngàm Pốc.

Bên cạnh việc mua bán bán nông sản, bà con xuống chợ còn để còn để tìm mua những mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình, từ cây kim, sợi chỉ đến quần áo, vải vóc.

Phiên chợ diễn ra giản dị, mộc mạc như thế, nhưng lại tái hiện rõ nét văn hóa và bản sắc vùng cao. Sắc màu thổ cẩm trên trang phục truyền thống của đồng bào, những sản vật địa phương được bày bán, tiếng nói cười rộn rã cùng cách người dân gặp gỡ, hỏi han, trao đổi hàng hóa... tất cả tạo nên bức tranh sinh động về đời sống thường nhật, góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của chợ Ngàm.

Một gian hàng bán đồ thổ cẩm tại chợ phiên Ngàm Pốc.

Với du khách, khám phá chợ phiên Ngàm Pốc còn là cơ hội tìm hiểu văn hóa bản địa qua những điều bình dị trong đời sống thường ngày.

Lần đầu đến với phiên chợ sớm ở xã vùng cao Yên Thắng, chị Trần Thị Loan, du khách đến từ Phú Thọ, thích thú khám phá những nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào địa phương. Với chị, phiên chợ không chỉ có những sản vật dân dã mà còn mang đến cơ hội tiếp xúc gần gũi với đời sống văn hóa bản địa.

Chị Loan chia sẻ: “Tôi rất vui khi được trực tiếp trải nghiệm một phiên chợ vùng cao như thế này. Từ trang phục truyền thống đến cách bà con trò chuyện, mua bán đều mang lại cho tôi những ấn tượng đẹp. Tôi cảm nhận được sự mộc mạc, chân tình của người dân và nét riêng của vùng đất Yên Thắng”.

Chị Trần Thị Loan - du khách đến từ Phú Thọ cùng người thân trải nghiệm chợ Ngàm Pốc.

Những trải nghiệm ấy cho thấy, giá trị của chợ phiên Ngàm Pốc không chỉ nằm ở hoạt động giao thương mà còn ở cơ hội để du khách tiếp cận văn hóa bản địa qua chính đời sống thường ngày của người dân.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, chợ phiên Ngàm Pốc có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá văn hóa vùng cao. Tuy nhiên, phát huy giá trị phiên chợ cần gắn với gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống, bảo vệ môi trường và khuyến khích người dân tham gia phát triển các hoạt động du lịch phù hợp. Điều quan trọng là để phiên chợ tiếp tục hiện diện tự nhiên trong đời sống cộng đồng, thay vì chỉ trở thành một không gian phục vụ khách tham quan.

Mộc mạc mà giàu sức gợi, chợ phiên Ngàm Pốc không chỉ phản ánh nhịp sống vùng cao mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa cộng đồng.

Khi nắng sớm dần lên, phiên chợ cũng thưa người. Bà con trở về bản sau buổi mua bán, mang theo những món hàng cần thiết và cả những câu chuyện vừa được sẻ chia. Với du khách, những sắc màu thổ cẩm, hương vị sản vật núi rừng và sự chân tình của người dân có thể trở thành những ấn tượng khó quên. Mộc mạc mà giàu sức gợi, chợ phiên Ngàm Pốc không chỉ phản ánh nhịp sống vùng cao mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa cộng đồng, góp phần làm nên nét riêng của đất và người Yên Thắng.